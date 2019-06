여수 웅천 택지지구, 특혜의혹 밝혀낼 "시의회 웅천특위 재구성하라"

웅천지웰 입주주대표회의가 웅천지구 택지개발과 엉터리로 계획된 지구단위계획에 대해 여수시 의회에 웅천특위에 대한 재구성을 촉구하고 나서 실현 가능성에 관심이 집중되고 있다. ( 지구단위계획 본지에 공개, ☞관련 기사보기 : 여수 웅천 택지개발 "특혜의혹" 무엇이 문제인가?)

▲지난달 21일 웅천지구 이순신마리나에서 강정희의원이 주최한 현장 간담회에서 웅천지역 주민들이 피켓을 들고 간담회를 경청하고 있다. ⓒ프레시안(진규하)

14일 입대위는 성명서를 내고 여수시 의회는 "의원간의 정쟁을 여기서 멈추고, 어떠한 정략적·정파적 판단을 배제하고 오로지 웅천개발의 의혹을 철저히 조사할 각오가 있으며, 중복 부임으로 업무를 해태할 우려가 없는 자들로 웅천특위를 재구성하여 의혹을 밝히는데 전념할 수 있는 특위로 거듭나게 해달라"고 요구했다.

입대위는 성명서에서 "웅천 지구단위계획변경이 도시계획심의위원회의 결정을 쫓으면 되는 ‘산지법’을 무기로 삼은 여수시 공무원들은 각종 변경 회의에서 자신들이 원하는 방향으로 유도하고 그 결과를 쟁취하여왔으며 주민 의견 수렴이나 시의회 의견마저 무시하고 웅천지구 기본설계 기조를 몇 명의 공무원의 의지로 무참히 허물었음이 드러났다"고 밝혔다.

이에 따라 2019년의 웅천의 모습은 기본설계를 무시한 탓에 교통체증과 교육시설 · 의료시설 · 편의시설 부족으로 실패한 신도시개발 사업으로 봉착될 위기에 처해 있으며 이러한 비상식적인 여수시 행정에 대해 철저한 조사를 요구하는 시민들의 목소리로 웅천 특위가 발족했으나 이제 5개월여 남은 웅천 특위는 어디에 있느냐"고 따져물었다.

이와 함께 입대위는 "구성 전부터 ‘선 행정감사 후 특위 논리’로 특위 구성을 1차 무산시켰던 결과, 행정감사에서는 어떤 결과를 도출했느냐" 며 "명백히 주민의 재산권을 침해한 사건들에 시민들이 시의회에 증거를 제시하여도 아무런 결과를 받아오지 못했다"고 밝혔다.

또, "입대위가 지난 5월에 실시한 웅천 주민간담회가 특위 활동의 부싯돌이 될 수 있으리라 기대하였으나 오히려 우리 주민간담회 이후 특위는 산산조각이 나고 있으며 틀린 것을 바르게 세우고, 다른 것을 조정한다는 ‘政治’! 이를 업으로 삼는‘政治人’은 우리 여수시의회에는 존재하고 있느냐"고 전제한뒤 "세간에 돌고 있는 특위 구성의 정파적 구성 의혹, 무엇인가를 막기 위해 특위가 ‘선 행정감사 논리’로 무산되었다는 소문이 부끄럽지 않느냐"고 목소리를 높였다.

입대위는 "주민간담회 이후, 특위의 내홍이 걷잡을 수 없이 심화되고 있다"며 "재선의원과 초선의원의 연이은 의회발언은 어느 한 곳에서도 협치와 역지사지를 찾아볼 수 없고. 웅천개발 관련하여 의혹이 제기된 공무원과 사업주에게 세워야 할 웅천 특위의 칼날이 내부에서 서로를 겨누고 있으니 이 정쟁의 웃는 자는 그들이요, 우는 자는 시민이 되고 있다"고 의원들간의 공방에 대해서도 비판의 날 을 세웠다.

그러면서 입대위는 "특위를 구성하고 이를 정상화 시킬 수 있는 권한자이며, 여수시 발전을 위해 오랫동안 정치인으로 존경받아오온 의장께서 더 이상의 정쟁과 불필요한 공방에서 의원들이 서로를 겨누도록 방치하지 마시고, 어떠한 정파적 논쟁에 휩싸이지 않도록 과감히 재구성하시어 마지막에는 성공하는 특위가 될 수 있도록 결단을 내려주실 것을 요구한다"고 밝혔다.

