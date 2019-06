한국·대만·일본 3국 녹색당, '홍콩 시민 지지' 공동성명

한국 녹색당과 타이완 녹색당 그리고 일본 녹색당이 홍콩 시민들의 시위를 지지한다는 성명을 발표했다.

녹색당은 17일 3국 녹색당 명의의 성명을 내고 "제주도, 오키나와, 타이완까지 국가 폭력과 제국주의로 점철된 과거가 오늘날 홍콩에서 재현되지 않기를 바란다. 우리 녹색당은 홍콩 시위대를 지지하며, 홍콩 정부의 범죄인 인도 법안 철회를 요구한다"고 밝혔다.

3국 녹색당은 "녹색당은 흔들리지 않는 민주주의와 법치 아래 홍콩 시민의 시민권이 보장받기를 바란다. 이는 더 나은 동아시아 평화에 일조할 것"이라며 "홍콩은 영국의 것이 아니다. 물론 미국이나 중국의 것도 아니다. 홍콩은 홍콩 시민의 것"이라고 강조했다.

3국 녹색당은 태평양 전쟁 당시 미군과 일본군에 의해 10만 명의 민간인 희생자가 나왔던 오키나와 학살, 국민당 정부에 의해 3만 명의 타이완 원주민, 시민이 살해당한 2.28사건, 미군정과 이승만 정권에 의해 벌어진 제주 4.3 민간인 학살 사건 등을 언급하며 홍콩 정부에 의해 발생한 유혈 사태에 대해 항의했다.

다음은 3국 녹색당의 공동 성명 전문.

The Green Party Korea, Green Party Taiwan and Greens Japan support the Hong Kong protests. Hong Kong belongs to the people of Hong Kong.





한국녹색당과 대만녹색당 그리고 일본녹색당은 홍콩 시위를 지지한다. 홍콩은 시민의 것이다.





韓國綠黨、台灣綠黨、日本綠黨支持香港反送中抗議共同聲明:香港屬於香港人民





韓国緑の党、台湾緑の党、緑の党グリーンズジャパンは、香港の抗議活動を支持します。 香港は、香港の人々のものです。





===





On the 9th of June, more than a million people came out to the streets in Hong Kong to oppose the Hong Kong government’s proposal to amend the extradition law. Many have expressed concerns that these amendments will be a direct threat to Hong Kong’s democracy and rule of law. The umbrellas in the crowd remind us of scenes from the Umbrella Movement 5 years ago. The protests have become bigger in scale. It is recorded as the largest demonstration ever held in Hong Kong since the handover in 1997. On the 12th of June, peaceful protesters fighting for freedom were met with a violent charge of batons by the government. 79 citizens were injured, 2 of whom are in serious condition. The Hong Kong government has already labelled the protest as a ‘riot’. China is accusing foreign powers of orchestrating the protests.





지난 6월 9일, 100만 홍콩 군중이 거리로 모였다. 홍콩 정부가 추진 중인 '범죄인 인도 법안' 제정에 반대하기 위해서다. 해당 법안이 제정되면 홍콩의 민주주의와 법치가 침해될 것이라는 우려가 나온다. 군중들 손의 우산에서 5년 전 우산혁명의 풍경이 떠오른다. 시위의 규모는 그때보다 더 커졌다. 홍콩이 중국에 반환된 이후 최대 규모의 시위다. 이번 홍콩 시위는 자유를 향한 비폭력 시위였지만 홍콩 정부의 곤봉은 무자비했다. 79명의 시민이 다쳤고 그 중 2명은 상태가 심각하다고 전해진다. 홍콩 정부는 이미 시위를 폭동으로 규정했다. 중국은 해당 시위는 외세가 개입된 음모라며 맹비난 중이다.





2019年6月9日,超過百萬人集結於香港街道,齊聲抗議港府提出的《逃犯條例》修改條文。各界對於這次修法提出質疑,認為此次修法可能直接打擊到香港的民主和法治。抗議人潮中出現的雨傘,讓我們想起了5年前的香港雨傘運動。而今抗議人潮已經越發擴大,是香港從1997回歸中國後最大的示威抗議。從6/9至今,和平的示威抗議者被政府用暴力打壓,已經有79位抗議人士受傷,其中2位傷勢嚴重。香港政府已經將這次的抗議定調為「暴動 」,而中共指控這次的抗議是外國勢力策劃的。





6月9日、百万人以上の人々が香港の街頭に出て、香港政府の身柄引渡法改正案に反対しました。多くの人が口にしたのは、これらの改正案が香港の直接民主主義と法の精神を脅かすのではないかということです。デモ参加者が手にする雨傘を見て思い出すのは、5年前の香港の雨傘運動です。デモは日に日に大きくなりました。ついに、1997年の返還以降最大のデモとなりました。2019年6月9日以降、自由のために闘う平和的なデモ参加者は、こん棒で殴られるという政府による暴力に遭いました。79人の市民が負傷し、うち2人は重傷です。香港政府は、デモを「暴動」と呼びました。中国は、外国勢力をもってデモを煽っていると批判しました。





===





The Green Party Korea, Green Party Taiwan, and Greens Japan, however, ask: What constitutes a ‘riot’ and who are these ‘foreign powers’? The current state of Hong Kong prompts us to consider Okinawa, Taiwan, and Jeju-do, the three islands in East Asia that were contemporaneously subject to state-sponsored violence.





그러나 우리 녹색당은 이들에게 묻고 싶다. 무엇이 폭동이고, 누가 외세란 말인가? 홍콩을 통해 오키나와, 타이완 그리고 제주도. 동아시아의 세 섬을 생각해본다. 세 섬은 같은 시대에 국가폭력에 의한 비극을 겪었다.





然而,韓國綠黨、台灣綠黨及日本綠黨要質疑的是,「暴動」的定義是什麼,而外國勢力指的又是誰?香港的現況讓我們想到沖繩、台灣,和濟州島過去所經歷的國家暴力。





しかし、韓国緑の党、台湾緑の党、緑の党グリーンズジャパンは問います。「暴動」とは何でしょう。「外国勢力」とは誰のことでしょう。今の香港の状況は、沖縄、台湾、そして済州島を思い出させます。東アジアのこの3つの島は、同時期に国家による暴力に脅かされています。





===





In the Second World War, Okinawa was a gruesome battlefield. FIacing imminent defeat in the 1945 Asia-Pacific War, the Japanese army demanded that the residents of Okinawa commit suicide. When they refused, they were forced to kill themselves with grenades. Many Okinawans accused of spying for the US were killed just because they had a strong Okinawan accent. Over 100,000 civilians — about a third of the island’s population — were killed during the war.





2차 세계대전 당시 오키나와는 끔찍한 전쟁터였다. 1945년 태평양전쟁 중 패배를 앞둔 일본군은 오키나와 주민들에게 수류탄을 이용한 강제 자살을 요구했다. 강한 오키나와 사투리를 쓰는 원주민들은 미군 스파이로 몰려 살해 당하기도 했다. 전쟁 동안 섬 주민 1/3인 10만명 이상의 민간인이 목숨을 잃었다.





在第二次世界大戰時,沖繩是滿目瘡痍的戰場。1945年亞太戰爭末期日本面臨戰敗,日軍要求沖繩島民集體自殺,但當島民拒絕時,日軍逼迫島民用手榴彈等武器自殺,而說日文有著濃厚沖繩腔調的原住民也因為腔調問題,被日軍指控為美國間諜而遭受大規模屠殺。超過沖繩島總人口⅓,一共十萬人被屠殺。





第ニ次世界大戦中、沖縄は陰惨な戦場となりました。1945年、アジア太平洋の戦争で差し迫った敗北に直面して、日本軍が、沖縄住民に自決を迫るという悲劇がありました。住民が拒んでも、手りゅう弾を持って迫り、殺されたのです。また、本土の人がわからない沖縄のことばを話す地元住民を、米軍スパイと疑い、軍が処刑するという事件もありました。沖縄戦により、10万人以上の住民、沖縄の人口の約3分の1が戦死しました。





===





After the Second World War ended, Taiwan came under the ruling of the Republic of China controlled by the KMT party, but the growing disparity between the local population and the new settlers from the mainland became a source of conflict. In 1947, a local civilian uprising was violently suppressed by the KMT government, which killed thousands. This is known as the February 28 Incident. The police and the military even used machine guns and artillery to decimate the protests. Around 30,000 citizens were killed or went missing.





2차 세계대전이 끝나고 타이완은 중국 국민당을 통해 중국으로부터 지배 받았다. 그러나 식민지에서 살던 타이완 다수 주민인 본성인과 중국에서 새로 이주한 외성인 간의 불평등은 갈수록 극심해졌다. 1947년 불평등에 분노한 타이완 시민이 항쟁을 일으켰고 중국 국민당 정부는 무차별적 학살로 대응했다. 2·28사건이다. 경찰과 군인은 총 뿐 아니라 기관총과 대포도 사용했다. 당시 3만명 가량의 시민이 살해되거나 실종되었다





第二次世界大戰結束後,臺灣納入國民黨統治的中國管轄,但是國民黨黨軍和台灣人的差異與衝突卻日益擴大。1947年的一次警民衝突引發了大規模的人民屠殺,也就是今日所知的二二八事件。在此鎮壓屠殺行動中,警察和軍隊使用了機關槍和其他戰爭武器來屠殺人民,最後有估計三萬個民眾死亡或失蹤。





第二次世界大戦が終わって、台湾は中国国民党が支配する中華民国の支配下におかれました。 しかし、地元住民と中国本土からの入植者との間に亀裂が生まれ、争いの素になりました。1947年、立ち上がった地元市民を国民党政府が暴力を持って鎮圧し、数千人が亡くなりました。これはニ・ニ八事件として知られています。警察と軍は、マシンガンや大砲を使って、蜂起した人たちを殺戮しました。約3万人が死亡あるいは行方不明となりました。





===





The case of Jeju-do is similar. In 1947, residents of Jeju rose up in protest against the police officers who had opened fire on a crowd of civilians. They were labelled as communist rioters and massacred by the Korean government. This incident is known as the April 3rd Incident, where tens of thousands of women, men, and children were murdered by the military and the police. Even to this day, plans to construct a naval base on the island have been pushed forward against Jeju residents’ will and Jeju is now used as a strategic military base by the US.





제주도 마찬가지다. 1947년 시민을 향한 경찰의 발포에 제주도민은 저항했다. 그러자 한국정부는 제주도민을 빨갱이 폭도라고 규정하고 무자비하게 학살했다. 4·3사건으로 일컬어지는 이 때에 여성, 남성, 어린아이 할 것 없이 수만명의 시민이 군경에 의해 학살당했다. 몇년 전에는 도민의 의사를 묻지 않은 제주해군기지가 제주도에 세워졌으며 현재 제주도는 미국의 군사전략기지로 쓰이고 있다.





濟州島也經歷類似的歷史。在1947年,濟州島人民抗議警察濫殺人民,卻被韓國政府指控為共產黨暴民而展開屠殺,而在這個史稱四三事件的歷史悲劇中,數以千計的人民,包括孩童,被軍警殺害。而今,在無視濟州島人民的抗議下,政府執意要在濟州島建立海軍基地,而美國也為其戰略需求在濟州島上駐兵。





済州島の場合も似かよっています。1947年、警察に抗議して島民が立ち上がったとき、警官は群衆に対して発砲したのです。韓国政府は、島民らを共産主義の暴徒と決めつけ、殺害したのです。数万人の女性・男性・子ども達が軍と警察によって殺害された四・三事件として知られています。現在においても、済州島に海軍基地を建設しようという計画が、島民の反対を押し切って進められており、すでに米軍の戦略基地として使われています。





===





Islands are trampled by state violence and imperialism. They are strategically used to benefit the mainland, but in the end, always plundered and exploited. Those who live on are denied citizenship and forced to accept prescribed identities.





제국주의와 국가폭력 앞에 섬은 짓밟힌다. 본토를 위해 전략적으로 이용되면서도 결국은 수탈당한다. 살아가는 이들은 정체성을 규정 당하고, 시민권을 부정 당한다.





島嶼被踐踏在國家暴力和帝國主義下,他們被國家剝削與利用,而島上人民無法獲得公民權,也被迫接受國家指定的身份認同。





これらの島は、国家による暴力と帝国主義によって踏みつけられています。これらの島は、本土の都合のよいように戦略的に使われ、不法に占拠され、利用されるのです。島に住む人々の市民権は否定され、そのアイデンティティを強要されるのです。





===





We sincerely hope that this history plagued by state violence or imperialism — in Jeju-do, Okinawa, and Taiwan — does not repeat itself in today’s Hong Kong. We the Green Party Korea, Green Party Taiwan, and Greens Japan stand with the protesters in Hong Kong, and demand that the Hong Kong government retract the amendments proposed for the extradition law.





제주도, 오키나와, 타이완까지 국가 폭력과 제국주의로 점철된 과거가 오늘날 홍콩에서 재현되지 않기를 바란다.

우리 녹색당은 홍콩 시위대를 지지하며, 홍콩 정부의 범죄인 인도 법안 철회를 요구한다.





我們誠心希望濟州島、台灣及沖繩三地所承受的國家以及帝國主義的暴力,不會出現在今日的香港。韓國綠黨、台灣綠黨及日本綠黨跟香港人民站在一起,我們要求香港政府撤回逃犯條例的修法案。





私たちは、国家の暴力と帝国主義による苦しみが — 済州島、沖縄、台湾での苦しみが — 今日の台湾でくり返されないことを願います。私たち、韓国緑の党、台湾緑の党、緑の党グリーンズジャパンは、香港で立ち上がった人たちに寄り添って、香港政府に引渡法改正案の撤回を 要求します。





===





We hope that Hong Kong people’s citizenship will be protected under democracy and the rule of law. This will be a milestone for peace in East Asia.





우리 녹색당은 흔들리지 않는 민주주의와 법치 아래 홍콩 시민의 시민권이 보장받기를 바란다. 이는 더 나은 동아시아 평화에 일조할 것이다.





我們希望香港人民受到民主法治的保護,為東亞的和平未來奠定基礎。





私たちは、香港の市民権が民主主義と法の精神の下に守られることを望みます。これは、東アジアにおける平和の道しるべとなるでしょう。





===





Hong Kong does not belong to the UK, nor does it belong to the US or China. Hong Kong belongs to the people of Hong Kong.





홍콩은 영국의 것이 아니다. 물론 미국이나 중국의 것도 아니다. 홍콩은 홍콩 시민의 것이다.





香港不屬於英國,也不屬於美國或中國。香港是屬於香港人民的。