권오봉 여수시장, 시민과의 열린 대화 건의사항 챙겨

권오봉 여수시장이 올해 2월 12일 중앙동을 시작으로 4월 4일 삼산면까지 27개 읍‧면‧동을 순회하며 시민과의 열린 대화에서 나온 건의사항을 꼼꼼히 챙키고 있다.

▲지난 20일 시청 상황실에서 여수시장과 부시장, 간부 공무원 등 20여 명이 참석한 가운데, ‘시민과의 열린 대화 건의사항 보고회’를 열렸다. 권오봉 여수시장이 보고자에게 질문하고 있다. ⓒ여수시

시는 지난 20일 시청 상황실에서 권시장을 비롯한 부시장, 간부 공무원 등 20여 명이 참석한 가운데, ‘시민과의 열린 대화 건의사항 보고회’를 열었다.

보고회에서 각 국‧소‧단장은 건의사항 추진상황과 향후계획을 설명하고 참석자들은 부서별 협조 사항과 예산확보 방안 등을 논의했다.

2019년도 시민과의 열린 대화는 지난 2월 12일 중앙동을 시작으로 4월 4일 삼산면까지 27개 읍‧면‧동을 순회하며 진행돼 시민 4800여 명이 참여했으며, 건의사항은 502건이 접수됐다.

시는 건의사항 중 도로보수, 교통안전시설 설치, 하수도 정비 등 시급한 사업 149건을 처리 완료했다.

도로확장, 체육시설 설치 등 예산 확보가 필요한 사업 240건은 행정 절차를 진행 중이며 도시계획 정비, 공영주차장 확충, 노인복지관 건립 등 장기 검토 사업 63건과 불가 사업 50건도 관리하고 있다.

시는 건의사항 추진상황을 건의자에게 별도로 통보하고, 내년도 시민과의 열린 대화에서 그 결과를 시민에게 알릴 계획이다.

권오봉 시장은 "시민의 애정 어린 충고와 소중한 의견은 결코 흘려들어서는 안 된다. 건의사항 중 처리 완료됐거나 진행 중인 사업은 바로 알려주고, 불가 사업은 오해가 없도록 그 이유를 자세히 설명해 주길 바란다"고 말했다.

