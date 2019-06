여수치매안심센터는 21일 오전 여수시장과 지역 국회의원, 시의회 의장,시‧도의원 등 200여 명이 참석한 가운데 준공식을 개최하고 원스톱 서비스를 시작했다.

▲ 여수치매안심센터가 20일 오전 준공식을 열고 원스톱 서비스를 시작했다. 행사에 참석한 주요 내빈이 테이프 커팅을 하고 있다. ⓒ여수시

여수시립국악단 축하 공연과 여수 한영대학교 간호학과 학생들의 치매예방체조를 시연으로 시작된 이날 준공식은 경과보고, 기념사, 축사, 테이프 커팅 순으로 행사가 진행됐다.

시는 지난해 12월부터 6개월 간 봉강동 323-10~11번지에 사업비 18억 원을 들여 지상 3층 전체면적 876㎡ 규모로 치매안심센터를 건립했다.

신청사는 상담실과 검진실, 가족카페, 인지강화 프로그램실, 기억쉼터 등을 갖추고 있으며 쾌적하고 편안한 시설에서 치매 조기상담과 검진, 인지재활 프로그램, 치매환자와 가족을 위한 맞춤형 서비스 등을 제공한다.

권오봉 여수시장은 기념사를 통해 "치매는 개인과 가족이 짊어져야 할 짐이 아니라 지역과 국가가 책임져야 할 의무다"면서 "치매 걱정 없는 시민 중심 여수를 만들기 위해 힘과 지혜를 모아주길 바란다"고 말했다.

