여수, 사단법인 여수마이스협회 창립식 갖고 공식 출범

지난 2009년 1월 우리나라 신성장동력 산업 중 하나로 선정되어 10여년에 걸쳐 국가이미지 제고는 물론 국가의 미래를 이끌어갈 전략산업으로 성장해온 마이스산업이 전남 여수지역에도 뿌리를 내렸다.

여수마이스협회(회장 송대수)는 지역 마이스산업의 고도화 및 전문화를 위해 21일 여수엑스포컨벤션센터에서 (사)여수마이스협회 창립총회 및 기념식을 갖고 공식 출범했다.

마이스 산업은 국가이미지 제고는 물론 국가의 미래를 이끌어갈 전략산업이며, 지역경제 활성화와 융복합일자리 창출까지 창조경제를 지원하고 국가 경제 발전과 국민 행복에 기여하면서 새로운 일자리 창출과 부가가치 유발, 대외수지 적자 만회 등을 가져온다는 점에서 많은 관심을 받고 있다.

또한, 마이스산업은 일반 관광객보다 지역에 뿌려지는 부가가치가 높아 국내 주요 관광도시마다 육성을 위해 많은 지원을 하고 있을 정도로 차세대 먹거리 산업으로 불린다.

2012년 여수엑스포의 성공적인 개최 이후 전남 대표 마이스도시가 된 여수에서 마이스산업의 저변확대와 마이스 분야의 전문업체 육성을 위해 2016년 민간 네트워크로 출범한 “여수마이스얼라이언스”는 지난 3년간의 마이스 유관 기관과 민간 네트워크와의 소통 끝에 좀 더 체계적인 활동을 위해 사단법인으로 정식 출범하게 되었다.

이번 (사)여수마이스협회 출범으로 여수의 풍부한 호텔 숙박 시설과 관광, 서비스업계와의 시너지 창출을 위해 징검다리 역할이 기대되고 있다.

송대수 협회 회장은 창립총회 기념식장에서 인사말을 통해 “이번 사단법인 출범은 지자체가 아니라 민간 마이스 업계에서 스스로 추진하고, 운영된다는 점에서 의미가 크다며, 마이스산업이 융복합적인 성격을 띄고 있는 만큼 앞으로 다양한 업종과 인근 지역과의 협력 모델 개발로 서로 시너지를 창출할 수 있기를 바란다”고 말했다.

또, "지역 대표 마이스 기구로써 향후 민간 공동마케팅, 지역에 맞는 마이스행사 기획·유치, 마이스인재 양성 등 민간전문가들의 참여와 지자체·유관기관들의 지원속에 전남 마이스산업 제2의 도약을 준비하고 있다"고 밝혔다.

