美 "트럼프, 방한 중 김정은 만날 계획 없어"

오는 29~30일 방한하는 도널드 트럼프 미국 대통령이 비무장지대(DMZ)를 방문해 북한 국무위원장과 깜짝 만남이 있을 수 있다는 관측이 제기됐으나, 미국 정부는 두 정상이 만날 계획이 없다며 부인했다.



미국 행정부 고위 당국자는 24일(현지 시각) 트럼프 대통령의 G20 정상회의 참석 및 29~30일에 진행될 방한 일정과 관련한 전화 브리핑에서 두 정상의 만남에 대해 "언급한 만남에 대한 계획은 없다"고 말했다고 <연합뉴스>가 보도했다.



다만 이 당국자는 트럼프 대통령의 DMZ 방문에 대해서는 구체적인 언급을 하지 않았다. 그는 "대통령 일정 세부사항으로 들어가지 않겠다. 확인해 줄 것이 없다"며 여지를 남겨뒀다.



그는 트럼프 대통령의 방한은 문재인 대통령을 만나러 가는 것이라면서도 "물론 (한미 양 정상이) 북한에 대해, 한미 동맹에 대해 논의할 것"이라며 "이틀 간 다뤄야 할 분야가 많다"고 말했다.



이 당국자는 트럼프 대통령이 G20 정상회의에 참석한 뒤 29일 오후 늦게 서울에 도착할 것이며 이후 일정이 모두 차 있다고 덧붙였다. 그는 30일 경제 분야 인사들과 만남을 가질 것이며 이후 문 대통령과 다양한 양자 일정을 예정하고 있다고 설명했다.



앞서 지난 22일(현지 시각) 미 일간지 <워싱턴포스트>는 트럼프 대통령이 방한 기간 중에 판문점에서 김 위원장과 만날 수 있다며, 시간은 많지 않지만 만남을 준비할 수 있다고 보도한 바 있다.



미국 정부가 일단 두 정상의 만남에 대해 선을 긋고 있지만, 아직 트럼프 대통령의 방한까지 시간이 남은 만큼 상황은 유동적일 수 있다는 전망도 조심스럽게 제기되고 있다.



한편 트럼프 대통령은 24일(현지 시각) 백악관 집무실에서 이란에 대한 추가 제재 행정명령에 서명한 뒤 김 위원장으로부터 받은 친서의 내용이 무엇이냐는 질문에 "(나의) 생일을 축하한다는 내용이었다"며 서로 간에 매우 우호적인 친서"를 주고 받았다고 밝혔다.



북미 정상의 친서 교환으로 양측 간 대화 분위기가 조성되는 가운데 스티브 비건 미국 국무부 대북정책 특별대표가 오는 27~30일 방한 일정을 확정지으면서 실제 북미 간 실무선에서 접촉이 진행될지에 관심이 모아지고 있다.



미 국무부는 이날 보도자료에서 비건 특별대표가 한국 당국자들과 만남을 가진 뒤 트럼프 대통령 수행에 합류할 것이라고 밝혔다. 그가 북한 당국자들과 만날지에 대해서는 별다른 언급이 없었다.

이재호 기자 jh1128@pressian.com

