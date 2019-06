트럼프, 日아베에 동맹 강조하면서도 '무기구입·무역적자' 불만

도널드 트럼프 미국 대통령과 아베 신조(安倍晋三) 일본 총리가 28일 주요 20개국(G20) 정상회의 개막에 앞서 회의장인 일본 오사카(大阪)의 '인텍스 오사카'에서 정상회담을 했다.



두 정상은 이날까지 석달 연속 정상회담을 하며 양국 간 '동맹'을 과시했지만, 트럼프 대통령은 회담에서 무역 문제와 관련해 일본 측을 압박했다.



트럼프 대통령은 "지난달 레이와(令和·지난달 1일 교체된 일본의 새 연호) 첫 국빈으로 일본을 방문한 것은 영광이었다. 일본을 떠나자마자 곧바로 돌아왔다"고 말하면서도 "오늘 회담에서는 무역, 군사, 국방 무기 구입에 대해 논의하고 싶다"고 압박했다.



그는 이어 "일본 자동차 제조사들의 미국 진출에 대해 감사의 뜻을 표한다"고 말했다.



이는 일본 방문을 앞두고 미·일 안보조약에 대해 불만을 쏟아냈던 트럼프 대통령이 이를 지렛대로 무역 압박을 가하려는 의도를 드러낸 것으로 읽힌다.



이와 관련, 교도통신은 정부 관계자를 인용해 트럼프 대통령이 회담에서 대일 무역적자를 문제시하고 있다는 생각을 아베 총리에게 다시 밝혔다고 보도했다.



그는 26일(현지시간) 일본을 향해 출발하기 전 "일본이 공격받으면 우리(미국)는 싸우게 되겠지만, 일본은 소니 텔레비전으로 (미국에 대한) 공격을 지켜보면 된다"고 말한 바 있다.



이에 대해 아베 총리는 모두 발언에서 "빈번하게 미일 정상이 서로 왕래하는 것은 강고한 미일 동맹의 증거"라며 양국의 친밀한 관계를 강조했다.



그러면서 "G20 정상회의에서 세계 경제의 지속적인 성장 등 국제사회가 직면하고 있는 과제 해결을 위해 강한 메시지를 내고 싶다. 이는 미일간 협력 없이는 실현 불가능하다"고 강조했다.



교도통신에 따르면 아베 총리는 회담에서 일본 기업의 미국 투자 상황을 설명하는 한편, 트럼프 대통령의 미·일 안보조약 관련 발언에 대해서는 문제 제기를 하지 않았다.



통신은 회담에서 두 정상이 미일 무역협상과 관련해 조기에 성과를 달성하기 위해 신뢰 관계에 기초한 교섭을 진행하기로 했다고 전했다.



한편 북한 문제와 관련해 아베 총리는 일본인 납치문제 해결을 위해 북일 정상회담을 추진한다는 의욕을 다시 강조했으며 이에 대해 트럼프 대통령은 "전면적으로 지지한다"고 말했다고 통신은 설명했다.



트럼프 대통령과 아베 총리의 회담은 이번이 12번째다. 두 정상은 지난 4월 미국 워싱턴에서, 5월 도쿄에서 각각 정상회담을 했다.



이날 정상회담과 관련해 NHK는 두 정상이 긴장이 높아지고 있는 이란 정세와 북한 정세를 둘러싸고 의견을 교환할 것으로 보인다며 미·일 안전보장조약의 형평성에 불만을 표시했던 트럼프 대통령이 관련 언급을 할지 주목된다고 밝혔다.



백악관은 이날 정상회담과 관련해 "두 정상이 세계 각지에서 미일 동맹의 협력을 심화시키고 확대하겠다는 의사를 확인했다"며 "북한과 이란을 포함한 공통의 안전보장 과제에 대해 협력해 대처하기로 했다"고 발표했다. 다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.