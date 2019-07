트럼프 "김정은과의 잘 보도된 만남 대단…좋은 일 생길수"

도널드 트럼프 미국 대통령은 1일(현지시간) 김정은 북한 국무위원장과의 판문점 회동이 언론을 통해 보도된 것에 만족감을 표하는 트윗을 올렸다.

트럼프 대통령은 이날 트위터에 "한국에 있는 동안 북한의 김 위원장에게 아주 잘 보도된(covered) 만남을 갖자고 요청했던 건 대단한 일이었다"면서 "좋은 일들이 우리 모두를 위해 생길 수 있다"는 게시물을 올렸다.

트럼프 대통령은 자신에 대한 언론 보도가 부정적이라면서 '가짜 뉴스'라고 자주 공격하지만 이번 김 위원장과의 판문점 회동 관련 보도에 대해서는 전반적으로 만족한 것으로 보인다.

'좋은 일들이 생길 수 있다'는 언급은 판문점 회동을 통해 재개키로 합의된 북미 실무협상에서 실질적 성과가 있을 수 있다는 기대의 표현으로 관측된다.

트럼프 대통령은 또 "아주 성공적이었던 주요20개국(G20) 정상회의 직후에 미국 대표단과 나를 맞아준 문재인 대통령에게 감사드린다"고 했다.

그는 다른 트윗에선 "환상적이고 잘 운영된 G20을 주최한 아베 신조 일본 총리에게 축하를 전한다"면서 "빠진 것도, 실수도 없었다. 완벽했다. 일본인들은 총리가 매우 자랑스러울 것"이라고 말했다.

