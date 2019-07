이란 "7일부터 원하는 농도로 우라늄 농축"…중동 핵위기 재발

하산 로하니 이란 대통령은 오는 7일(현지시간)부터 핵합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획)에서 제한한 우라늄 농축도 상한(3.67%)을 지키지 않겠다고 3일 발표했다.



로하니 대통령은 이날 열린 내각회의에서 "7일부터 우라늄 농축도는 3.67%에 머무르지 않을 것"이라며 "우리는 핵합의에서 약속한 이 상한을 제쳐두고 우리가 원하는 만큼 농축도를 상향할 것이다"라고 말했다.



이어 "유럽이 일정과 계획대로 핵합의의 의무(이란과 교역. 금융 거래)를 지키지 않는다면 이란은 아라크 중수로도 핵합의 이전의 상태로 되돌릴 것이다"라고 덧붙였다.



핵합의에 따라 핵무기의 원료인 플루토늄을 생산하기 쉬운 중수로를 연구용으로 개조하고 있으나 이 원자로의 설계 변경도 중단하겠다고 경고한 것이다.



이에 따라 이란은 핵합의 탈퇴를 본격화할 전망이다.



특히 고농축 우라늄(HEU) 보유와 직결된 우라늄 농축도 상향은 핵무기 개발의 '신호탄'으로 볼 수 있는 만큼 미국의 일방적인 핵합의 탈퇴에서 비롯된 이란 핵위기가 핵합의 타결 4년 만에 다시 중동의 최대 현안으로 부상하게 됐다.



미국이 이란을 군사적으로 압박하고 이란이 이에 강경하게 맞서면서 양국의 대치가 전쟁 직전의 수준까지 첨예한 가운데 유조선 피격, 미군 무인기 격추 등 잇단 악재에 이어 이란이 핵합의 탈퇴를 본격화하면 중동 정세는 한 치 앞을 모를 긴장 속으로 빠져들 전망이다.



로하니 대통령은 "유럽이 핵합의를 시한(7월 6일) 몇 시간 전에라도 제대로 이행하면 우리는 이런 조처를 되돌릴 것이다. 상대가 100% 지켜야 우리도 100% 지킬 것"이라며 여지를 두긴 했다.



이란은 미국이 핵합의를 탈퇴한 지 1년만인 5월 8일 핵합의에서 약속한 핵프로그램 동결·축소 의무 가운데 3.67% 농도의 저농축 우라늄(LEU)과 중수의 저장한도를 넘기겠다고 선언했다.



그러면서 60일(7월 6일) 안으로 유럽이 이란산 원유 수입 재개 등 이란의 경제적 이득을 위해 핵합의에서 약속한 내용을 지키지 않으면 우라늄 농축도 상향과 같은 2단계 조처를 하겠다고 예고했다.



이란은 LEU의 저장한도(우라늄 동위원소 기준 202.8㎏)를 1일 넘겼다고 발표했고 국제원자력기구(IAEA)도 이를 확인했다.



3.67% 농도의 LEU로 핵폭탄을 제조하려면 약 1천㎏이 필요하다. 현재 이란이 보유한 LEU의 양은 205㎏ 정도로 알려진다.



이란은 2015년 7월 핵합의 성사 이전 농도 20%까지 우라늄을 농축한 적 있다.



미국은 2015년 핵합의를 타결할 때 이란의 브레이크아웃 타임(핵무기 개발을 결심한 뒤 보유까지 걸리는 시간)이 2∼3개월에서 1년 반 정도로 늘어났다고 평가했다.



유럽 핵합의 서명국(영·프·독)과 유럽연합(EU)은 지난달 28일 핵합의 유지를 위해 이란과 차관급 공동위원회를 열었으나 이란은 "유럽의 대답이 충분치 않았다"라고 불만을 나타냈다.



'유럽의 태도 변화'라는 조건을 달기는 했지만 이란이 핵무기 개발 쪽으로 한 발씩 다가간다면 경쟁국 사우디아라비아의 가세로 중동이 '핵 경쟁'의 소용돌이로 휩쓸릴 위험성도 커진다.



이와 관련, 아델 알주바이르 사우디 외무담당 국무장관은 1일 "이란이 핵무기를 보유하면 중동에서 핵무기 개발 경쟁이 시작될 것이다"라고 전망했다.



'그럴 경우 사우디도 핵무기를 개발할 것이냐'는 질문에는 "예의주시할 것"이라면서도 "논리적으로 (이란 핵을) 억지할 무언가를 만들어야 하는 것 아니겠냐. 우리는 이란의 핵무기 보유를 허락할 수 없다"라고 답했다.



마이크 폼페이오 미 국무장관은 1일 "어떤 핵합의도 이란 정권에 어떤 수준에서도 우라늄을 농축하도록 허용해서는 안 된다"라며 이란의 핵프로그램을 포기하도록 해야 한다고 주장했다.

