美불법이민자 단속작전 개시…"뉴욕·LA 등 9개 도시서 진행"

도널드 트럼프 미국 대통령이 예고한 대로 14일(현지시간) 미국 내 주요 도시에서 추방 명령이 내려진 불법 이민자에 대한 대대적 단속 작전이 시작됐다.



CNN·폭스뉴스 등에 따르면 미 연방기관인 이민세관단속국(ICE)이 주도하는 단속 작전은 애틀랜타, 볼티모어, 시카고, 덴버, 휴스턴, 로스앤젤레스(LA), 마이애미, 뉴욕, 샌프란시스코 등 9개 도시에서 개시돼 진행 중이다.



열대성 폭풍 '배리'의 영향으로 비상사태를 맞고 있는 루이지애나주 뉴올리언스는 단속 작전 대상 도시에서 일단 제외됐다.



단속은 13일 밤부터 시작된 것으로 알려졌다.



맷 앨번스 ICE 국장대행은 '폭스 & 프렌즈' 인터뷰에서 "수천 명을 겨냥한 작전이 진행되고 있다. 작전 전망에 대해 구체적인 어떤 것도 말해줄 수 없다"면서 "몇몇 관할구역에서 일요일 새벽 시간대에도 진행 중이다"라고 말했다.



그는 "작전을 수행할 때는 공중의 안전뿐 아니라 우리 요원들의 안전·보안도 중요하다. 대단히 중요한 우려가 있다"라고 덧붙였다.



앨번스 국장대행은 "우리는 표적이 정해진 집행 작전만 한다. 이민 판사에 의해 퇴거명령이 내려진 특정 개인에 대한 것이다. 모든 이에게 피해를 주는 느낌의 단속이란 표현은 적절하지 않다"라고 말했다.



그는 "(체포 대상에는) 이민 법정의 소환에 불응한 자들도 포함된다. 그들에게는 지난 2월에 (자신들의 나라로) 돌아갈 적절한 기회를 줬다. 그러나 퇴거명령을 받고 돌아간 사람은 3%뿐이다"라면서 "현재로선 (요원들이) 밖에 나가서 합법적으로 떨어진 퇴거명령을 이행하는 것 외에는 선택의 여지가 없다"라고 전했다.



빌 더블라지오 뉴욕 시장은 트위터에 "ICE가 뉴욕에서 행동을 취하고 있다"면서 "뉴욕 브루클린, 맨해튼 일부 지역에서 단속이 진행 중"이라고 말했다.



민주당 소속인 더블라지오 시장은 "선셋 파크와 할렘에서 ICE 요원들이 단속을 벌이다 실패했다는 몇 건의 보고를 받았다"라고 전했다.



이민자 권리 옹호 단체들은 ICE 요원들이 문을 두드렸을 때 대응하지 말라는 등의 행동지침을 자체 네트워크를 통해 전달하고 있다. 가가호호 방문하면서 팸플릿을 전달하는 단체들도 있다.



판사가 서명한 영장이 없을 때는 절대로 문을 열어주지 말라는 내용 등이 소셜미디어를 통해서도 전파되고 있다.



CNN 방송은 불법 이민자 중에는 출입문 근처에 가구를 쌓고 집 전체를 소등하는 한편 블라인드를 내린 곳도 많다고 전했다.



더블라지오 시장 등 민주당 소속 지자체장들은 ICE 단속 작전에 협조하지 않겠다는 뜻을 분명히 밝혔다.



마크 모건 세관국경보호국(CBP) 국장대행은 "일부 도시에서 저항하면서 (법 집행에) 협조하지 않는 건 매우 부도덕한 행위"라고 비난했다.



ICE는 오바마 행정부 시절인 2016년에도 대대적인 불법 이민자 단속 작전을 벌여 전체 10%를 체포한 적이 있다고 주장했다.



ICE는 2018 회계연도에 25만6천85명이 추방됐으며, 이는 2017 회계연도(22만6천119명)보다 약 14% 늘어난 것이라고 밝혔다. 다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.