황교안, 이승만 추모식서 박근혜 지지자에 '물세례'

황 대표는 이날 오전 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 이승만 전 대통령 54주기 추모식에 참석했다.



이 자리에는 우리공화당 조원진·홍문종 공동대표 등 우리공화당 인사와 지지자 다수가 참여했다.



한국당에 따르면 사건은 추모식이 끝난 뒤 황 대표가 퇴장하는 과정에서 벌어졌다.



우리공화당 깃발을 든 장년 남성을 비롯한 10여 명이 황 대표 뒤로 쫓아와 "당신이 사람이냐"며 욕설하기 시작한 것이다.



황 대표를 수행한 비서실장과 당직자 등이 이들을 육탄 저지했지만 이들은 차량까지 따라와 앞을 막아 섰다.



이들 중 일부는 페트병에 든 물을 황 대표 일행에게 뿌리면서 황 대표의 양복 가슴 부분에 물이 튀기도 했다.



황 대표는 차에 타기 전 잠시 멈춰 이들을 가만히 바라보며 발언을 듣기도 했지만, 대변인 등의 권유로 차에 탑승해 현장을 떠났다.



황 대표를 수행한 당 관계자는 "황 대표가 이들에게 별다른 언급은 하지는 않았다"고 말했다.



황 대표는 이날 추모사에서 "(이승만 전 대통령이) 건국의 아버지로 추앙받아 마땅함에도 위업이 폄훼되고 홀대 되는 현실이 죄송하고 부끄럽다"고 밝혔다.



그는 "위대한 건국 대통령 이승만 대통령의 생애와 업적을 우리 국민 모두의 마음에 깊이 새길 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.



▲황교안 자유한국당 대표가 19일 서울 동작구 국립서울현충원 현충관에서 열린 이승만 대통령 서거54주기 추모식이 끝난 뒤 박근혜 전 대통령 지지자들로부터 항의와 함께 물 세례를 받고 있다. ⓒ연합뉴스

자유한국당 황교안 대표가 19일 우리공화당 지지자들로부터 물세례를 맞는 장면이 연출됐다.황 대표는 이날 오전 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 이승만 전 대통령 54주기 추모식에 참석했다.이 자리에는 우리공화당 조원진·홍문종 공동대표 등 우리공화당 인사와 지지자 다수가 참여했다.한국당에 따르면 사건은 추모식이 끝난 뒤 황 대표가 퇴장하는 과정에서 벌어졌다.우리공화당 깃발을 든 장년 남성을 비롯한 10여 명이 황 대표 뒤로 쫓아와 "당신이 사람이냐"며 욕설하기 시작한 것이다.황 대표를 수행한 비서실장과 당직자 등이 이들을 육탄 저지했지만 이들은 차량까지 따라와 앞을 막아 섰다.이들 중 일부는 페트병에 든 물을 황 대표 일행에게 뿌리면서 황 대표의 양복 가슴 부분에 물이 튀기도 했다.황 대표는 차에 타기 전 잠시 멈춰 이들을 가만히 바라보며 발언을 듣기도 했지만, 대변인 등의 권유로 차에 탑승해 현장을 떠났다.황 대표를 수행한 당 관계자는 "황 대표가 이들에게 별다른 언급은 하지는 않았다"고 말했다.황 대표는 이날 추모사에서 "(이승만 전 대통령이) 건국의 아버지로 추앙받아 마땅함에도 위업이 폄훼되고 홀대 되는 현실이 죄송하고 부끄럽다"고 밝혔다.그는 "위대한 건국 대통령 이승만 대통령의 생애와 업적을 우리 국민 모두의 마음에 깊이 새길 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다. 다른 글 보기 ▶ 관련기사 · "나는 반대"…황교안 벽에 가로막힌 文대통령 · 文대통령 "초당적 대응해야"…황교안 "한일 정상회담 하라" · 박근혜가 버린 황교안? "나를 친박이라고 하지만…" ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.