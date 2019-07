김문수 "지금은 마땅히 '친일' 해야" 발언 논란

김문수 전 경기도지사가 "지금은 우리나라가 마땅히 친미, 친일을 해야지, 친북 친공을 해서 되겠습니까"라는 주장을 해 논란이 일고 있다.

자유한국당 소속인 김 전 지사는 22일 자신의 페이스북에 올린 글을 통해 "지금은 우리나라가 마땅히 친미, 친일을 해야지, 친북 친공을 해서 되겠느냐"라며 "지금은 '토착왜구'를 물리칠 때가 아니라, '토착빨갱이'를 몰아내야 할 때"라고 주장했다.

김 전 지사는 "문재인 대통령, 조국 민정수석, 이해찬 민주당 대표, 이인영 원내대표의 발언을 듣고 있으면, 묻지 않을 수 없다. 지금이 일제시대도 아닌데, 웬 '항일죽창투쟁'을 선동하느냐"라며 "정답은 간단하다. 이들이 '우리민족끼리' 친북 주사파들이기 때문"이라며 '색깔론을 폈다.

김 전 지사는 이어 "지금은 우리나라가 마땅히 친미, 친일을 해야지, 친북 친공을 해서 되겠느냐"라며 "그런데도 지금 정권을 잡은 '우리민족끼리' 친북주사파들은 김정은이 우리민족이니까 김정은과 하나 되고. 우리민족이 아닌 트럼프는 참수하고, 아베는 죽창으로 물리치자고 한다. 이건 망하는 길이다"라고 했다.

김 전 지사는 문 대통령에 대해 "문재인 정부는 집권하자마자 바로 '북한 조선노동당 간첩단인 통혁당 신영복의 사상을 존경한다'고 커밍 아웃했다"며 "죽기 살기로 김정은 대변인 노릇하다가, 트럼프와 아베에게 완전히 찍혀서 이 지경까지 오지 않았느냐"고 주장했다.

다음은 김 전 지사가 올린 글 전문.

"친일은 나쁘고, 반일이 좋은 건가요?"

문재인 대통령, 조국 민정수석, 이해찬 민주당 대표, 이인영 원내대표의 발언을 듣고 있으면, 묻지 않을 수 없습니다.

지금이 일제시대도 아닌데, 웬 "항일죽창투쟁"을 선동하는지요?

정답은 간단합니다.

이들이 "우리민족끼리" 친북 주사파들이기 때문입니다.

지금은 우리나라가 마땅히 친미, 친일을 해야지, 친북 친공을 해서 되겠습니까?

그런데도 지금 정권을 잡은 "우리민족끼리" 친북주사파들은 김정은이 우리민족이니까 김정은과 하나 되고. 우리민족이 아닌 트럼프는 참수하고, 아베는 죽창으로 물리치자고 합니다.

이건 망하는 길입니다.

같은 민족인 북한은 망했는데, 우리는 어떻게 한강의 기적을 이뤘습니까?

우리는 친미·친일·친 자유민주주의 시장경제 했기 때문입니다.

반면, 북한은 친소·친중·친 공산주의 했기 때문에 망했습니다.

그런데, 문재인 정부는 집권하자마자 바로 "북한 조선노동당 간첩단인 통혁당 신영복의 사상을 존경한다"고 커밍 아웃했습니다.

죽기 살기로 김정은 대변인 노릇하다가, 트럼프와 아베에게 완전히 찍혀서 이 지경까지 오지 않았습니까?

반도체만이 아니라, 경제 다 망하고, 김정은 핵미사일 공갈 때문에 한미동맹 군사훈련도 못하게 생겼습니다.

지금은 "토착왜구"를 물리칠 때가 아니라, "토착빨갱이"를 몰아내야 할 때 아닙니까?

이명선 기자

