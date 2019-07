바다거북 뱃속 플라스틱 쓰레기 4분의 1이 한국산

생명다양성재단과 캠브리지 대학교 동물학과가 공동조사한 연구 보고서 '한국 플라스틱 쓰레기가 해양동물에 미치는 영향'이 지난 22일 발표됐다. 보고서는 7월 한 달간 온 · 오프라인에서 동시에 진행되는 '쓰동시' 프로젝트의 일환이다.(☞ 관련 기사 :



연구팀은 한국 플라스틱 쓰레기의 발생량과 처리방식, 수출경로 등에 대한 자료를 검토하고, 주요 해양 동물의 플라스틱 섭취량을 조사하여 이들에게 미치는 영향을 양적으로 분석했다. 이는 한국의 플라스틱 쓰레기가 먼 바다의 생물에까지 미치는 영향을 수량화한 첫 번째 시도다.



한국은 플라스틱 쓰레기를 발생시키는 주요 국가 중 하나이다. 한 해에 약 690만 톤의 폐플라스틱을 생산한다. 1인당 플라스틱 쓰레기 배출 총량은 약 132.7킬로그램으로, 전 세계 3위이다. 포장 플라스틱류로는 전체 2위를 차지하고 있다.



연구팀에 따르면, 한국은 2010년에 약 612만 톤의 플라스틱 쓰레기를 배출했다. 국민 한 사람당 하루에 0.33킬로그램의 플라스틱 쓰레기를 배출한 셈이다.



이를 기준으로 세계 총량 대비 한국 기여도를 계산한 결과, 2010년 세계 전체가 생산한 플라스틱 쓰레기의 총량은 2억7300만 톤이며, 이중 한국에서 생산한 양은 2.2%를 차지하는 것으로 나타났다.



바다로 흘러 들어가는 쓰레기의 경우 불법 투기 또는 단순 유실되는 것으로, 이를 '부실관리 폐기물'이라고 한다. 보고서는 한국 플라스틱 쓰레기 중 17.5%를 부실관리 폐기물로 추산했으며, 전 세계 부실관리 폐기물의 0.55%가 한국산이라고 추정했다.



그 결과 바다에 떠다니는 플라스틱 전체 중 약 300억 개의 플라스틱 조각 또는 1500톤의 플라스틱 쓰레기가 한국산이며, 그로 인해 매년 5000마리의 바닷새와 500마리의 바다 포유류의 죽음을 초래하는 것으로 나타났다.



조류의 흐름상 북부 태평양 지대 바다생물 중 한국산 플라스틱 쓰레기의 영향을 받을 것으로 추정되는 종은 바다거북 · 붉은바다거북 · 올리브각시바다거북 등 3종의 바다거북과 북방풀머갈매기 · 쇠부리슴새 · 라이산 알바트로스 · 흰뺨바다제비 등 12종의 바닷새다.



이중 올리브각시바다거북은 장내 플라스틱 쓰레기가 100%로 보고되는 등 플라스틱 섭취 문제가 무척 심각한 종이다. 연구팀은 올리브각시바다거북 뱃속 플라스틱 쓰레기 중 약 4분의 1이 한국에서 나온 것이라고 주장했다.



연구팀은 "플라스틱 쓰레기는 모두의 책임"이라며 "어업과 관련되지 않은 플라스틱 쓰레기 중 가장 심각한 영향을 미치는 것이 비닐봉지임을 감안하면, 개개인이 일상생활에서 행하는 실천이 갖는 영향력을 실감할 수 있다"고 밝혔다.

