러시아 군용기 독도 영공 침범, 軍 경고사격 대응

중국과 러시아의 군용기가 동해 상의 한국방공식별구역(KADIZ, 이하 카디즈)에 진입했다. 이 중 러시아 군용기는 독도 영공을 침범해 한국군이 경고사격으로 대응하는 일이 벌어졌다.



23일 합동참모본부는 "중국 군용기 2대와 러시아 군용기 3대가 카디즈에 진입했고 이 중 러시아 군용기 1대는 독도 영공을 침범하여 우리 군이 대응했다"고 밝혔다.



합참은 "23일 06시 44분경 중국 군용기 2대가 이어도 북서방에서 카디즈로 최초 진입하여 07시14분경 이어도 동방으로 이탈한 뒤 재진입했다"며 "이후 일본방공식별구역 내로 비행하다가 07시 49분경 울릉도 남방 약 76마일(140km) 상공에 재진입했다"고 설명했다.



합참은 "북쪽으로 진행하던 중국 군용기들은 울릉도와 독도 사이를 지나 08시 20분경 카디즈에서 이탈했고 이후 08시 33분에 NLL 북방에서 러시아 군용기 2대와 합류해 남쪽으로 기수를 잡아 합류했다"며 "(중국과 러시아의 4대의 군용기는) 08시 40분경 울릉도 북방 약 76마일 지점에서 카디즈에 재진입했다가 09시 4분에 카디즈를 이탈했다"고 전했다.



이와 별도로 러시아에서 또다른 군용기가 독도 영공을 침범한 것으로 확인됐다. 합참은 "기존 러시아 군용기 2대와 별개로 동쪽에서 카디즈에 진입한 러시아 군용기 1대에 대해 우리 공군기가 차단 기동을 했는데 (이 러시아 군용기는) 09시 9분에 독도 영공을 침범했다"며 "이에 우리 군은 플레어 투하와 경고사격 등의 전술 조치를 취했고 러시아 군용기는 09시 12분에 독도 영공을 이탈했다"고 말했다.



이어 합참은 "러시아 군용기는 09시 15분에 카디즈에서 이탈했다가 재진입, 09시 33분에 독도 영공을 2차 침범했다. 이에 우리 공군기가 다시 경고사격하자 09시 37분에 독도 영공을 이탈해 북상했고 09시 56분에 카디즈에서 이탈했다"며 "러시아 군용기가 우리 영공을 침범한 것은 이번이 처음"이라고 밝혔다.



러시아 군용기가 독도 영공에 침범하고 중국 군용기와 같이 카디즈에 진입한 구체적인 배경에 대해서는 아직 파악되지 않은 가운데, 국방부와 외교부는 이날 오후 주한 중국 및 러시아 대사관 관계자를 초치하여 엄중하게 항의할 계획이다.



