북한이 강원도 원산 일대에서 동해로 미상 발사체 2발을 발사했다. 지난 5월 9일 북한이 동해상으로 단거리 미사일을 발사한 것과 유사한 상황으로 보인다.

합동참모본부는 25일 "북한은 오늘 오전 5시 34분과 5시 57분경 원산 일대에서 동해상으로 미상 발사체 2발을 발사했으며, 비행거리는 약 430km"라며 "발사체 세부사항에 대해서는 한미 당국이 분석 중"이라고 밝혔다.

합참은 "현재 우리 군은 추가발사에 대비해 관련 동향을 감시하면서 대비태세를 유지하고 있다"고 밝혔다.

