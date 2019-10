러시아 군용기 6대, 또 한국 방공식별구역 진입

러시아 군용기 6대가 한국 방공식별구역에 진입했다. 러시아가 한국의 방공식별구역 안에서 비행한 것은 올해들어 20번째인 것으로 밝혀졌다.



22일 합동참모본부는 "러시아 군용기 6대(A-50 1대, SU-27 3대, TU-95 2대)가 한국 방공식별구역(카디즈, KADIZ)에 진입하여 우리 군이 대응했다"며 "오늘(22일) 오전 9시 23분경 러시아 군용기 1대(A-50)가 울릉도 북방에서 카디즈에 진입해 9시 30분경 이탈했다가 선회하여 동일 경로로 10시 06분경 재진입 후 10시 13분경 이탈했다"고 설명했다.



합참은 이어 "10시 41분경 러시아 군용기 3대가 울릉도 북방 카디즈로 진입하여 울릉도와 독도 사이로 비행하다 1대(SU-27)는 울릉도 동방에서 북상하여 진입경로를 따라 11시 09분경 카디즈에서 이탈했고 2대(TU-95)는 계속 남하해 11시 10분경 포항 동방에서 카디즈를 이탈했다"고 전했다.



합참에 따르면 이들은 이탈 이후 일본의 방공식별구역(JADIZ)으로 비행하다가 11시 58분경 제주도 남방에서 카디즈에 재진입, 제주도와 이어도 사이를 지나 서해로 올라가다가 약 1시간 뒤인 12시 58분경 태안 서방에서 카디즈를 이탈했다.



이후 이 군용기는 카디즈 외곽을 따라 남하해 오후 1시 40분경 이어도 서방에서 카디즈에 다시 진입한 뒤 왔던 경로를 되돌아가며 오후 3시 13분경 카디즈에서 최종적으로 이탈했다.



이와 더불어 합참은 러시아 군용기 2대(SU-27)가 이날 오후 2시 44분경 울릉도 북방에서 카디즈에 진입해 3시 1분경에 울릉도 동북방에서 최종적으로 카디즈를 빠져나갔다고 밝혔다.



합참은 러시아 군용기들에 대해 "울릉도 북방에서 미상항적 포착 시부터 공군 전투기를 긴급 투입하여 추적 및 감시비행과 경고방송 등 정상적인 전술조치를 실시했다"고 말했다.



러시아 군용기 여러 대가 한국의 방공식별구역을 오갔지만 경고 방송 외에 물리적 조치를 취하는 것은 사실상 불가능하다. 합참이 스스로 밝혔듯 방공식별구역은 "영공과는 다른 개념으로 미식별 항적을 조기 식별하여 영공침범을 방지하기 위해 국가별 임의적으로 설정한 구역"이기 때문이다. 지난 7월 23일 러시아 군용기 1대가 약 3분 정도 독도 영공을 침범한 것과는 그 성격이 다소 다른 셈이다.



한편 합참은 당시 사안을 의식한 듯 이번 러시아 군용기들이 카디즈에 진입해 비행하는 과정에서 한국의 영공을 침범하지는 않았다고 전했다.

이재호 기자 jh1128@pressian.com

