세월호로 자식 보낸 아버지, 스스로 목숨 끊어

세월호 참사로 자식을 잃은 아버지가 스스로 목숨을 끊었다.



경찰은 29일, 세월호 참사로 숨진 당시 단원고 2학년 김모 군 아버지가 지난 27일 자신의 승용차 안에서 숨진 채 발견됐다고 밝혔다.



김모 군 아버지는 '가족에게 미안하다'는 내용이 담긴 동영상을 유언으로 남긴 것으로 전해졌다. 경찰은 30일 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰해 자세한 사망 원인을 알아낼 계획이다.



유경근 전 ‘4·16 세월호참사 가족협의회’ 집행위원장은 지난 28일 오후 자신의 페이스북에 "○○이 아빠가 ○○이에게 갔습니다. 이제는 ○○이와 함께 평안시길…"이라며 "함께 고인의 명복을 빌어주십시오"라고 썼다.



유 전 집행위원장은 이어 "(○○이 아빠는)계속 화나다 짜증나다 욕하다 갑자기 부럽다가 또 안타깝다가 미안하다가 드러운 세상 욕하다…. 부동산 중개를 시작했대서 화성공장 의논하기로 했었는데…이제는 ○○이와 함께 편안하시길…."이라며 안타까워했다.

