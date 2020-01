성관계 영상 유포' 혐의 구속 '순경'...檢, '강간' 혐의 추가 기소

ⓒ프레시안

동료 여성 경찰관과의 성관계 암시 장면이 담긴 동영상을 동료들과 돌려본 혐의로 구속된 경찰관에게 '강간' 혐의가 추가됐다.

8일 전주지검에 따르면 지난해 11월 구속된 전북지방경찰청 소속 A 순경을 지난 6일 혐의를 추가해 기소했다.



A 순경에게 적용됐던 혐의는 '허위사실 적시 명예훼손'과 '성폭력 범죄 처벌특례법 위반'.



그러나 검찰은 A 순경이 지난 2018년 8월 함께 근무했던 여경을 완력으로 제압한 뒤 강간한 혐의도 받아왔다.



A 순경은 경찰이 수사에 본격 착수한 지 9일만에 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특별법 위반 혐의로 지난해 11월 12일 구속됐다.



A 순경은 동료 여성 경찰관에게 동의를 받지 않고 침대에 누워있는 장면 등을 자신의 휴대전화로 촬영한 뒤 이를 다른 경찰관 동료들에게 보여준 혐의와 함께 수사가 들어가기 전 자신의 기존 휴대전화를 가족을 시켜 전북 전주의 한 호수에 버리고 교체해 증거인멸 의혹도 받고 있다.



한편 경찰은 해당 순경이 수사 전 휴대전화를 버렸던 호수에 대해 수중수색을 버렸지만, 휴대전화를 찾는데는 실패했다.

