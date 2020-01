트럼프 트윗 "지금까진 so good!"...현재까지 사상자 없는 듯

트럼프 트윗 "지금까진 so good!"...현재까지 사상자 없는 듯

도널드 트럼프 미국 대통령은 7일(현지시간) 이라크 내 미군 기지 2곳이 공격받은 것과 관련해 "괜찮다(All is well)"고 트위터를 통해 밝혔다.

트럼프 대통령은 "괜찮다! 이라크에 있는 미군 기지 2곳에 이란으로부터 미사일 발사가 있었다"며 "현재 사상자와 피해에 대한 평가 작업이 진행 중"이라고 했다.

트럼프 대통령은 이어 "지금까지는 매우 좋다(So far, so good)! 우리는 전 세계 그 어디에서도 단연코 가장 강력하고 가장 잘 갖춰진 군을 보유하고 있다"며 "내일(현지시간 8일) 아침에 성명을 발표할 것"이라고 했다.

트럼프 대통령의 이같은 발언은 현재까지 사망자는 발생하지 않았단 것을 시사한다. 트럼프 대통령은 이날 긴급 대국민 연설을 하려다 취소했다고 <CNN>이 보도했다.

<CNN>은 이란의 미사일이 알아사드 기지에서 미국인이 거주하지 않는 지역을 강타했다고 미군 관계자와 익명의 고위 관계자를 인용해 보도하기도 했다.

앞서 이라크 측에서는 "기지 내 (미국인이 아닌) 이라크인 사상자가 있다"는 확인되지 않은 정보들이 나왔지만, 이를 부인하는 보도도 나오고 있다.

이 기사의 구독료를 내고 싶습니다 ₩3,000 ₩5,000 ₩10,000 ₩30,000 ₩50,000 +1,000원 추가 +10,000원 추가 원 결제하기 매번 결제가 번거롭다면 CMS정기후원하기 일부 인터넷 환경에서는 결제가 원활히 진행되지 않을 수 있습니다.

국민은행 343601-04-082252 [예금주 프레시안협동조합(후원금)]으로 계좌이체도 가능합니다. 박세열 기자 ilys123@pressian.com 구독하기 최근 글 보기 정치부 정당 출입, 청와대 출입, 기획취재팀, 협동조합팀 등을 거쳤습니다. 현재 '젊은 프레시안'을 만들고자 노력하고 있습니다. 쿠바와 남미에 관심이 많고 <너는 쿠바에 갔다>를 출간하기도 했습니다. NAVER 에서 박세열 기자 를 구독·응원하세요 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기