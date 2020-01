한국노동사회연구소가 20일 제145차 노동포럼을 개최한다.



서울시 종로구 청년재단 강의장에서 오후 3시에 열리는 이번 포럼은 '한국의 노동 2020 -10대 의제와 25개 과제'라는 주제로 열린다.



한국노동사회연구소는 "2020년 국회의원 총선거를 맞아 시민사회 공론장에서 논의되어야 할 노동의제와 정책과제를 제시하는 자리를 마련했다"고 포럼 배경을 설명했다.



'한국의 노동 2020 -10대 의제와 25개 과제'라는 주제로 열리는 이번 포럼에는 김유선 한국노동사회연구소 이사장, 노광표 소장, 윤정향 선임연구위원, 박용철 선임연구위원, 황수옥 연구위원이 발표자로 나서고, 정문주 한국노총 정책본부장, 박용석 민주노총 정책연구원장, 이주희 이화여대 사회학과 교수, 강성태 한양대 법학전문대학원 교수가 토론자로 나선다.





