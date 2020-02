이상돈 "손학규, 총선에서 그가 마지막 할 일은"

이상돈 의원을 만났다. "다음 총선에 안 나간다"고 수 차례 강조한 그가 봐 온 국회, 그리고 한국 정치가 궁금했다.





51년생이지만, 초선 국회의원이다. 그러나 누구도 그를 단지 '초선' 국회의원으로 보지 않는다. 논객으로 이름을 날렸던 그는 정치권에서 가장 영향력이 있는 인물 중 하나로 꼽히며, 스스로 보수주의자로 규정하지만 보수진영은 물론 진보진영에서도 만만치 않은 영향력을 보여왔다. 경기고-서울대 법대를 나와 해군 장교로 복무했고, 미국에서 석사, 박사를 마쳤다. 석사 박사 과정을 통해 미국의 헌법과 정치, 사법제도, 그리고 환경법에 관한 연구를 했다. 미국 보수주의의 거두 윌리엄 버클리 등의 영향을 받았다. 미국의 헌법과 정치에 관한 한 최고의 전문가 중 하나다. 박사를 마친 해인 1983년에 서른두 살의 나이로 중앙대 교수로 임용된다. 파격이었다.





1995년~2003년간 조선일보 비상임 논설위원을 지내면서 '보수 논객'으로 활약했다. 보수주의 관점에서 노무현 정부에 대한 비판의 날을 세웠던 그에게 이명박 정부도 예외는 아니었다. 특히 이명박 정부의 4대강 사업에 대해서는 어떤 전문가보다 더 해박한 지식으로 날카로운 비판을 이어갔다. 보수주의의 가치가 훼손되는 걸 목격한 그는 한나라당을 해체한 박근혜 전 대통령의 요청으로 새로운 보수 정당인 새누리당의 비상대책위원을 맡아 보수 정권 창출에 힘을 보탰다. 그러나 새누리당과 박근혜 전 대통령은 그의 기대와 정반대로 정부를 운영했고, 그는 다시 '가짜 보수'와 결별한다. 이후 안철수 의원이 주도한 국민의당에서 비례대표로 국회에 들어온다. 그러나 안철수 주도의 '제3정당' 국민의당 실험은 실패로 돌아간다. 국민의당이 옛 새누리당의 '탄핵찬성파' 중심으로 구성된 바른정당과 합당이 결정되자, 이를 비판하고 합류하지 않는 쪽을 선택한다. 비례대표 국회의원 신분으로 의원직 유지를 위해 제명을 요구했지만 바른미래당은 이를 들어주지 않았다. 이 때문에 그는 바른미래당과 결별하고 사실상 '무소속' 의원으로 의정 활동을 해 왔다.





1990년대, 2000년대에 논객으로, 2010년대에 정치인으로, 그리고 2016년에 국회의원으로 한국 정치를 경험한 이상돈 의원에게 최근 정치 전반에 대한 이야기를 들어봤다. 국회에 들어온 후 그가 겪은 정치는 어떤 것일까. 그는 최근 미국의 2대 대통령 존 아담스와 그의 아들이자 6대 대통령을 지낸 퀸시 아담스(아담스 부자)에 관한 책 <민주주의의 함정( The Problem of Democray : The Presidents Adams Confront the Cult of Personality) >(낸시 아이젠버스 · 앤드루 번스타인 지음)을 읽고 있다고 했다.





이와 함께 건국 초기 재무장관을 지냈던 에버트 길라틴에 관한 책 <제퍼슨의 재무장관( Jefferson's Treasure : How Albert Gallatin Saved the New Nation from Debt)> (그레고리 메이 · 로버트 앤더슨 지음)을 읽고 있다고 했다.





미국 건국 초기, 그리고 미국의 초기 정치 문화 성립 과정에서 전쟁을 부추겼던 호전광들의 '인기 영합주의' 정치가 힘을 받을 때, 묵묵히 '아니오'를 외쳤던 '지성인 대통령'에 대한 이야기로 인터뷰를 시작했다. 인터뷰는 1월 31일 국회 의원회관에서 박세열 <프레시안> 편집국장이 진행했다.