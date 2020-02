MBC, <피디수첩> 무주택자 인터뷰 조작 논란에 사과

MBC <피디수첩>이 무주택자 인터뷰 조작 논란에 대해 사과했다.



<피디수첩> 제작진은 지난 12일 오후 MBC 시사교양본부 명의 입장문을 내고 '2020 집값에 대하여 3부'에서 9억원대 아파트를 매입한 20대 A씨를 무주택자인 것처럼 방영한 것에 대해 "결과적으로 계약 체결 사실을 밝히지 않음으로써 시청자 여러분께 혼란을 끼친 점에 대해 대단히 송구스럽게 생각한다"고 밝혔다.



<피디수첩>은 지난 11일 '2020 집값에 대하여 3부 : 커지는 풍선효과, 불안한 사람들'을 방영했다. 해당 편은 서울 아파트값 규제로 인한 경기 남부 집값 상승, 고위공직자 소유 아파트값 상승 등을 다뤘다. 이 같은 현상으로 집을 사기 어려운 청년의 고민을 다루는 과정에서 문제의 인터뷰가 나왔다.

A씨는 서울 용산구 주상복합아파트의 전세 거주자로 나와 "샀으면 이것도 한 1억 2000만 원 올랐을텐데"라며 아쉬워했다. A씨가 아파트 투자를 공부하는 모습이 나오기도 했다. A씨를 무주택자라고 밝히지는 않았지만, 내용 상 무주택자로 보일 수 있는 장면이었다.

방송 뒤 온라인 커뮤니티에 A씨가 서울 서대문구의 9억 원대 아파트를 소유하고 있다는 게시물이 퍼졌다. A씨로 추정되는 인물의 단체 대화방 캡쳐 사진도 올라왔다.



해당 대화에는 '<피디수첩>이 밀레니얼 세대 부동산 관련해 인터뷰하고 싶다고 요청했다. 제가 OO 아파트 구입을 특정 짓지 않고 모자이크 처리하는 방식을 말씀드렸더니, PD가 특정 아파트를 매수했다는 부분은 편집할테니 모자이크 처리는 하지 않고 방송에 나가면 안 되겠냐고 물었다'는 내용이 있었다.



<피디수첩>은 입장문을 통해 "제작진은 취재 중에 A씨 인터뷰 하루 전, 소형 아파트 매수 계약을 하고 계약금을 지불했다는 점을 인지했다"며 "A씨는 선금만 지불했을 뿐 등기가 이전되지도 않은 상황에서 해당 아파트가 노출될 경우 계약이 파기되거나 불이익을 받을 수도 있다는 점을 우려하여, 계약 사실을 언급하지 말아 달라고 요청했다"고 이야기했다. 이 기사의 구독료를 내고 싶습니다 ₩3,000 ₩5,000 ₩10,000 ₩30,000 ₩50,000 +1,000원 추가 +10,000원 추가 원 결제하기 매번 결제가 번거롭다면 CMS정기후원하기 일부 인터넷 환경에서는 결제가 원활히 진행되지 않을 수 있습니다.

국민은행 343601-04-082252 [예금주 프레시안협동조합(후원금)]으로 계좌이체도 가능합니다. 최용락 기자 ama@pressian.com 구독하기 최근 글 보기 내 집은 아니어도 되니 이사 걱정 없이 살 수 있는 집, 잘릴 걱정하지 않아도 되고 충분한 문화생활을 할 수 있는 임금과 여가를 보장하는 직장, 아니라고 생각하는 일에 아니라고 말할 수 있는 나, 모든 사람이 이 정도쯤이야 쉽게 이루고 사는 세상을 꿈꿉니다. ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.