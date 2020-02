'안전 외면' 부산항 컨테이너 부두...2년간 노동자 8명 사망

부산해양수산청은 부산항만공사와 안전보건공단, 항만연수원 등 5개 기관과 함께 지난 1월 한 달간 부산 북항과 신항 등 9개 컨테이너부두를 대상으로 안전점검을 실시한 결과를 13일 발표했다.



이번 안전점검은 지난 10월과 12월 등 항만 노동자 3명이 연이어 숨지는 등 최근 2년 동안 부산항에서만 8명의 노동자가 안전사고로 숨지는 사고가 발생하자 작업장 안전의 문제점 진단, 유사 사고 예방 및 개선 방안을 마련하기 위해 실시됐다.



▲ 컨테이너 끼임 사고. ⓒ부산지방경찰청

점검결과를 보면 무게 20~30t에 이르는 컨테이너를 배에 싣고 내리는 크레인 바로 아래에서 검수작업을 할 경우 컨테이너를 매단 줄이 갑자기 풀리는 낙하 위험도가 높았다.



실제로 지난 2018년 11월에도 이같은 사고로 북항의 한 부두에서 노동자 1명이 숨지기도 했다.



작업장 조도가 낮아 크레인과 크레인 사이, 노동자 보행구역 등에 시야가 제대로 확보되지 않아 트레일러와의 충돌도 우려됐다.



컨테이너 고정장치인 콘을 바닥에 쌓아두고 작업하는 과정에서 주행하는 트레일러 바퀴에 부딪혀 튕겨 나가면 인근 작업자들을 다치게 할 위험성도 높은 것으로 나타났다.



이외에도 컨테이너부두가 아닌 장소에 비어있는 컨테이너를 쌓아두면서 강풍 등으로 무너질 경우 주변 노동자들이 다칠 수 있는 위험이 있는 등 부두 곳곳에서 크고 작은 안전사고 우려지점이 드러났다.



부산해수청은 이같은 안전 문제에 대한 대책을 마련하고 안전관리감독을 부두 운영사의 지휘통제하에 모든 출입자들과 화물고정, 검수, 줄잡이 등 통제하도록 개선하기로 했다.



부산해수청 관계자는 "사고가 발생하면 산업안전보건법에 따라 노동청에서 대처를 해야 하지만 항만의 특수성 때문에 관련 법령들이 중첩되는 사안들이 많다"며 "안전에 대해서는 터미널 운영사도 있지만 선사와 직접 계약하는 외주도 있기에 차근차근 문제점들을 개선해 나가겠다"고 전했다.

