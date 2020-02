부산시, 미군 재활용유통사업소 부지 체육시설 전환

40여 년간 미군 물자 재활용유통사업소로 사용된 부지가 정화작업을 마치고 오는 6월 부산시민들이 이용할 수 있게 된다.



부산시는 지난해 말 기준 부산지역의 지하수는 전체 7175곳으로 이 중 1568곳에 대한 수질검사 결과, 부적합이 117곳(7.5%)으로 나타났으며 부적합 지하수에 대해서는 폐공(원상복구) 18곳, 수질개선 80곳, 용도변경 9곳 등으로 조치를 완료했다고 19일 밝혔다.

▲ 구 미군 물자 재활용유통사업소 부지. ⓒ부산시

시는 지하수 오염예방을 통해 물환경 보전을 위해 지하수종합관리계획을 10년 단위로 수립, 지하수 자원을 보다 안정적으로 보전·관리하고 있다.



또한 지난해 말 기준 지하수 사용에 따른 지하수이용부담금과 관련 구·군별로 2만5148건 약 13억4200만 원을 부과, 그중 2만3329건 12억8900만 원을 징수(징수율 약 96%)했으며 그 재원으로 지하수이용실태조사, 소유자가 불분명 또는 없는 방치공에 대한 폐공(원상복구) 등을 실시했다.



특히 부산시의 지하수·토양 오염 방지를 위해 노력한 결과 지난 1973년 4월 미군에 공여되어 재활용품적치·폐품소각장 등으로 40여 년간 사용됐던 구 미군 군수물자재활용유통사업소(DRMO, defense reutilization and marketing office, 부산진구 개금동 129-1번지 일원) 부지가 중금속, 유류, 다이옥신(1급 발암물질) 등에 의해 오염된 채 7년 동안 장기간 방치되어 있던 것을 오는 6월에는 토양오염우려기준 1지역 수준으로 정화시킨다.



구 미군 군수물자재활용유통사업소 부지의 토양오염정화는 국내 최초로 시도되는 다이옥신 오염토양 정화공사로 정화사업의 안전성, 완벽성, 투명성을 확보하기 위해 이미 주민 및 민·관협의회 회의(12차례) 등을 거쳐 의견을 수렴하는 등 활발히 진행되고 있다.



부산시 관계자는 "해당 부지 토양오염정화사업은 우리 시와 마찬가지로 민·관협의회(의장 이정만)에서도 향후 유사사업 진행 시 롤모델로 활용가치가 충분하다고 생각하고 있다"며 "국토부 등과 협의하여 토양복원 후 일부 부지를 테니스장, 게이트볼장 등 체육시설로 조성, 시민들의 복지향상에도 기여할 예정이다"고 말했다.



한편 부산시는 10년 단위로 수립한 토양보전종합계획에 따라 매년 중점오염지점을 지정해 관리한다. 올해에는 교통 관련 시설, 산업단지·공장지역 등 102개 지점을 선정, 구리·비소·수은·납 등 토양오염물질 23개 항목에 대해 토양오염도 조사기관의 정밀조사를 실시하며, 조사결과 토양오염우려기준을 초과할 경우 정화명령을 통해 토양복원 의무를 부과한다.



또한, 석유류 제조 저장 2만 리터 이상, 유독물 제조 저장, 송유관 시설 등 2019년도 말 기준 693개소(주유소 472, 산업시설 105, 유독물 25, 난방 91개소)의 특정토양오염관리대상시설에 대해서도 정기검사를 실시, 토양오염 예방과 관리에 최선을 다할 계획이다. 시는 지하수 오염예방을 통해 물환경 보전을 위해 지하수종합관리계획을 10년 단위로 수립, 지하수 자원을 보다 안정적으로 보전·관리하고 있다.또한 지난해 말 기준 지하수 사용에 따른 지하수이용부담금과 관련 구·군별로 2만5148건 약 13억4200만 원을 부과, 그중 2만3329건 12억8900만 원을 징수(징수율 약 96%)했으며 그 재원으로 지하수이용실태조사, 소유자가 불분명 또는 없는 방치공에 대한 폐공(원상복구) 등을 실시했다.특히 부산시의 지하수·토양 오염 방지를 위해 노력한 결과 지난 1973년 4월 미군에 공여되어 재활용품적치·폐품소각장 등으로 40여 년간 사용됐던 구 미군 군수물자재활용유통사업소(DRMO, defense reutilization and marketing office, 부산진구 개금동 129-1번지 일원) 부지가 중금속, 유류, 다이옥신(1급 발암물질) 등에 의해 오염된 채 7년 동안 장기간 방치되어 있던 것을 오는 6월에는 토양오염우려기준 1지역 수준으로 정화시킨다.구 미군 군수물자재활용유통사업소 부지의 토양오염정화는 국내 최초로 시도되는 다이옥신 오염토양 정화공사로 정화사업의 안전성, 완벽성, 투명성을 확보하기 위해 이미 주민 및 민·관협의회 회의(12차례) 등을 거쳐 의견을 수렴하는 등 활발히 진행되고 있다.부산시 관계자는 "해당 부지 토양오염정화사업은 우리 시와 마찬가지로 민·관협의회(의장 이정만)에서도 향후 유사사업 진행 시 롤모델로 활용가치가 충분하다고 생각하고 있다"며 "국토부 등과 협의하여 토양복원 후 일부 부지를 테니스장, 게이트볼장 등 체육시설로 조성, 시민들의 복지향상에도 기여할 예정이다"고 말했다.한편 부산시는 10년 단위로 수립한 토양보전종합계획에 따라 매년 중점오염지점을 지정해 관리한다. 올해에는 교통 관련 시설, 산업단지·공장지역 등 102개 지점을 선정, 구리·비소·수은·납 등 토양오염물질 23개 항목에 대해 토양오염도 조사기관의 정밀조사를 실시하며, 조사결과 토양오염우려기준을 초과할 경우 정화명령을 통해 토양복원 의무를 부과한다.또한, 석유류 제조 저장 2만 리터 이상, 유독물 제조 저장, 송유관 시설 등 2019년도 말 기준 693개소(주유소 472, 산업시설 105, 유독물 25, 난방 91개소)의 특정토양오염관리대상시설에 대해서도 정기검사를 실시, 토양오염 예방과 관리에 최선을 다할 계획이다. bsnews3@pressian.co 다른 글 보기 ▶ 관련기사 · 부산시, 축산물 '가공품까지 검사' 안전관리 확대 · 부산 표준 공시지사 6.2% 상승...최고금액은 서면 금강제화 · 부산시, 아시아 최고 창업도시 위해 2056억 투입 · 부산시, 비수도권 최초 '가맹·대리점 분쟁조정협의회' 운영 · 부산시, 소상공인 위한 '상가임대차상담센터' 오픈 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.