여영국 "두산重 '사람이 미래다'는 헛구호인가?"

여영국 정의당 의원(창원시 성산구)이 일침을 날렸다.



지난 19일 국회의사당 정론관에서 브리핑을 한 여영국 국회의원은 두산중공업 대량 구조조정 사태를 규탄했다.

▲여영국 국회의원이 지난날 기자회견을 하고있는 모습. ⓒ프레시안(조민규)



여영국 의원이 두산중공업 경영실패를 이렇게 지적했다.



"두산중공업이 처한 어려움은 경영진이 세계 에너지 시장의 흐름과 달리 원자력과 화석 연료 발전에 과도하게 의존하는 전략을 택했기 때문이다. 최근 상장폐지가 결정된 두산건설에 1조원 이상을 무리하게 지원했기 때문이다."



즉 경영진에 책임이 있음을 강조한 것이다.



여영국 의원은 "두산재벌로 인한 문제와 경영전략 실패는 잘못된 의사결정을 한 두산재벌과 경영진이 우선 책임져야 한다"며 "회사를 믿고 묵묵히 자신의 역할을 다 해온 45세 이상의 가장들을 거리로 내모는 살인행위를 하고 있다"고 성토했다.



정부에 대한 지원 요청도 언급했다.



cman9@hanmail.net 다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

