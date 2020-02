경남도 뚫렸다 …대구 신천지교회 방문 4명 확진

경남에서 4명의 코로나19 확진자가 한꺼번에 발생했다.

모두 31번 확진자가 나온 대구 신천지교회 예배에 참석했다.

21일 오전 김경수 지사는 코로나19 확진자 발생과 관련한 브리핑에서 경남 합천에서 2명, 진주에서 2명의 확진자가 발생했다고 발표했다.

김 지사는 안타까운 소식을 전해 송구스럽다고 전하고 감염병 예방과 확산방지에 최선을 다하겠다고 밝혔다.

경남 1~4번으로 분류된 확진자 가운데 합천의 확진자는 96년생 남성과 48년생 여성이다. 진주 확진자 2명은 2001년생과 2006년생 형제다. 이들모두 16일 대구 신천지교회에서 예배후 귀가했다. 3,4번 확진자는 같은날 부모와 함께 신천지 예배에 참석했다.

1,2번 환자는 경상대학병원에 3,4번 환자는 마산의료원 음압병동에서 치료를 받고 있다.

1번 환자는 가족 2명과 외부인 10명과 접촉했으며 1인 가구인 2번 환자는 외부인과 접촉이 없었다고 밝혔다. 이들은 합천시외버스터미널에서 시외버스를 이용해 대구를 오갔다. 1번 확진자의 가족들은 자가격리 중이다.

3,4번 확진자에 대해서도 역학조사가 진행중이며 부모는 음성판정을 받았다. 질병관리본부와 경남도는 확진자의 감염경로와 접촉자 파악에 나섰다.

