울산 코로나19 확진자, 대구 신천지교회 방문 확인

청정지역이었던 울산에서 발생한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 31번 확진자가 들렀던 대구 신천지교회를 방문한 것으로 확인됐다.



송철호 울산시장은 22일 오후 시청사에서 긴급 기자회견을 열고 "대구에 주소와 거주지를 둔 27세 여성 A 씨가 울산시 소재 부모님 집에 왔다가 코로나19 확진 환자로 확인됐다"고 밝혔다.



울산시에 따르면 A 씨는 지난 9일 오후 31번 환자가 예배를 했던 대구 신천지교회를 방문한 후 10일 부모가 근무하는 울산의 한 내과에서 인후통과 기침증세로 진료를 받은 뒤 곧바로 대구로 귀해 15일까지 머물렀다.



이후 지난 15일 대구를 출발해 울산에 있는 자신의 부모 집을 거쳐 해운대, 부산역 등 부산에서 여행을 하고 17일 대구로 귀가했다.



지난 18일에는 감기 증세로 대구의 한 병원에서 처방을 받고 대구 자택에서 머물렀으며 21일 오후 1시 3분 KTX울산역에서 37.1도 발열이 확인됐다.



이를 발견한 열화상카메라 모니터링 직원들은 A 씨에게 발열이나 호흡기 증세가 있을 경우 약국이나 의료기관을 바로 가지 말고 가까운 선별진료소를 방문해 진료받아야 한다고 교육하고 통과시켰다.



A 씨는 울산역에서 5002번 리무진 버스를 타고 이날 오후 중구 보건소 선별진료소를 방문해 코로나19 검사를 진행했고 22일 확진자 판정을 받게 됐다.



이에 따라 울산시는 A 씨를 울산대학교병원의 국가지정음압격리치료실로 이송하고 부모와 동생 등 3명을 자가격리 조치하고 감염 여부를 조사할 계획이다.



또한 질병관리본부에 중앙역학조사관 파견을 긴급 요청했고 A 씨의 이동 경로와 추가 접촉자 확인을 실시할 방침이다.



송철호 시장은 "코로나19의 확산 방지를 위해 진심으로 호소드린다. 시민 여러분들께서는 마스크착용, 손 씻기 등 개인위생 수칙을 철저히 지켜주실 것을 당부드린다"며 "발열, 기침, 인후통 등 호흡기 증상이 있는 경우, 인근 병원으로 진료를 받으러 가지 마시고 우선 1339로 연락해서 안내를 받으시기 바란다"고 당부했다.

