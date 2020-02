성주, ‘코로나19’ 일가족 5명 확진

경북 성주군은 28일 전일 대비 ‘코로나19’ 확진자가 6명 추가 발생해 총 10명으로 집계됐다고 밝혔다.



추가 확진자 중 4명은 지난 26일 발생한 첫 확진자 A(13, 중학생)양의 할머니, 아버지, 어머니 및 언니로 일가족 5명이 ‘코로나19’ 확진을 받은 것으로 확인됐다.



나머지 추가 확진자인 B(48·여)씨와 C(63·여)씨는 신천지교인으로 성주군의 확진자 10명 중 5명이 신천지교회와 관련이 있는 것으로 밝혀졌다.



현재 확진자 중 김천의료원에 4명, 포항의료원에 2명이 입원 치료 중이고, 4명은 자가 격리 중이다.



tailor7506@naver.com 다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.