전북 신천지 신도 첫 '코로나19' 확진자 발생...휴학 여대생

전북 신천지 신도 가운데 처음으로 '코로나19' 확진자가 발생했다.

2일 전북도 보건당국에 따르면 도내 7번째 확진자인 A모(26·여) 씨는 지난 달 16일 전주시 팔복동에 있는 신천지 예배당에서 예배를 드린 것으로 확인됐다.



A씨의 부모와 언니, 남동생들 일가족도 모두 신천지 신도인 것으로 파악됐다.



A 씨의 부모는 검사에서 '음성' 판정을 받았고, 언니와 남동생은 검체를 채취해 현재 검사가 진행중에 있다.



신천지 전수조사 대상이었던 A 씨는 전날인 1일 전주종합경기장에 마련된 승차(드라이브스루) 선별진료소에서 검사를 받았고, A 씨의 부친도 이곳에서 검사를 받은 것으로 알려졌다.



A 씨의 모친은 지난 달 28일 검사를 실시했다.



현재 A 씨는 군산의료원에 격리 입원해 있다.



한편 전북도 보건당국은 A 씨가 확진판정을 받은 이날 오전 9시께 즉각대응팀을 꾸리고 이동경로와 접촉자 등에 대한 심층역학조사에 착수했고, A 씨와 교회에서 함께 예배를 본 신천지교인들에 대해서도 경찰 협조를 얻어 파악에 나섰다.

