현역 의원 박덕흠 39.4% vs. 노무현 사위 곽상언 38.7%

현역 의원 박덕흠 39.4% vs. 노무현 사위 곽상언 38.7%

4·15총선 충청북도 보은·옥천·영동·괴산 지역에서 현역 재선의 박덕흠 미래통합당 의원과 더불어민주당의 곽상언 후보의 지지율이 초접전을 벌이는 것으로 나타났다.

<스트레이트뉴스>가 여론조사기관 조원씨앤아이에 의뢰해 지난 3월 1일 충북 보은·옥천·영동·괴산군 거구에 거주하는 만 18세 이상 남녀 유권자 503명을 대상으로 실시한 여론조사 결과, 이 지역 현역인 박덕흠 미래통합당 의원이 39.4%, 곽상언 더불어민주당 후보가 38.7%를 기록했다. '없음'과 '다른 인물'이 각각 8.0%, 7.5%였고 '잘모름'은 6.4%였다.

보은군은 박덕흠 의원의 지지도가 44.3%로 곽상언 민주당 후보(32.8%)를 앞섰다. 영동군과 괴산군 등 2개 군에서도 각각 39.4%, 38.4%로서 곽 후보(37.5%, 37.4%)와 오차범위 내에서 수위를 다퉜다. 다만 옥천군에서는 곽상언 후보가 44.6%의 지지도를 보여, 현역인 박 의원(37.1%)을 앞선 것으로 나타났다.



이번 여론조사는 노무현 전 대통령의 사위인 곽상언 후보가 공천을 확정지은 후 나온 첫 결과라 주목된다.

이 지역 정당지지율은 더불어민주당과 미래통합당이 각각 39.9%와 33.3%를 기록했다. 이 지역의 문재인 대통령의 국정운영 평가에서는 '잘못한다'는 부정평가가 51.7%로서 긍정평가인 '잘한다'(44.7%)을 웃돌았다.

이번 조사는 지난 3월1일 충청북도 보은군, 옥천군, 영동군, 괴산군 거주 만18세 이상 남녀를 대상으로 ARS 여론조사(통신사 제공 휴대전화 가상번호 100% 방식, 성,연령,지역별 비례할당무작위추출)를 실시한 결과이며, 표본수는 503명(총 접촉성공 7778명, 응답률 6.5%), 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%포인트다. 그 밖의 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. 이 기사의 구독료를 내고 싶습니다 ₩3,000 ₩5,000 ₩10,000 ₩30,000 ₩50,000 +1,000원 추가 +10,000원 추가 원 결제하기 매번 결제가 번거롭다면 CMS정기후원하기 일부 인터넷 환경에서는 결제가 원활히 진행되지 않을 수 있습니다.

국민은행 343601-04-082252 [예금주 프레시안협동조합(후원금)]으로 계좌이체도 가능합니다. 이명선 기자 overview@pressian.com 구독하기 최근 글 보기 방송국과 길거리에서 아나운서로 일하다, 지금은 '언론 협동조합 프레시안 기자' 명함 들고 다닙니다. NAVER 에서 이명선 기자 를 구독·응원하세요 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기