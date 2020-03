CNN "코로나19는 팬데믹", WHO는 사실상 인정

WHO 사무총장 "역사상 첫 통제가능 팬데믹 될 것"



이에 대해 CNN은 “이미 많은 전염병 학자들과 공중보건 전문가들은 코로나19가 팬데믹 단계에 이르렀다고 판단한다"고 전했다. 팬데믹에 대한 공식적인 규정은 없지만, CNN은 질환이나 사망을 유발할 수 있는 바이러스, 이 바이러스의 지속적인 사람 간 전염, (이 바이러스의) 전 세계적 확산의 증거 등 3가지를 일반적 기준으로 삼을 수 있다고 주장했다.

이날 CNN 집계에 따르면, 코로나19는 이 기준들을 모두 충족하고 있다. 전세계 코로나19 확진자는 11만3000명을 넘었고, 사망자는 40000명에 이른다. 중국 외 국가들에서 나온 신규 환자 수가 중국 내 신규 환자의 거의 9배에 달하고 있으며, 남극 대륙을 제외한 모든 대륙 100여국에 코로나19가 퍼졌다.



테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장도 이날 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 언론 브리핑에서 "코로나19의 위협이 매우 현실화했다"면서 사실상 인정했다.하지만 그는 "역사상 처음으로 통제될 수 있는 첫 팬데믹이 될 것”이라고 강조했다.



그는 "정부, 기업, 지역사회, 가족, 개인이 내린 결정이 이 전염병의 궤도에 영향을 줄 수 있다"면서 “코로나19를 늦추고 감염을 예방할 수 있다"고 주장했다.



그는 “중국, 이탈리아, 일본, 한국, 미국과 다른 많은 곳들이 긴급 조치를 활성화했다”며 특히 “한국은 모든 코로나19 사례와 접촉을 확인하기 위한 노력을 늘려 왔다"고 말했다.

