"의료진 덕분에 완치...환자분들 힘내세요" 퇴원 환자 감사 편지

완치 판정을 받고 퇴원한 부산 코로나19 확진자가 의료진과 환자들에게 편지를 보내 응원의 메시지를 전했다.



10일 부산시 등에 따르면 지난 7일 완치 판정을 받고 퇴원한 코로나19 47번 확진자(동래구 48세 남성)가 의료진들과 환자들을 격려하는 편지를 보냈다.



47번 환자는 지난 2월 24일 대동병원 선별진료소를 찾았다가 상태가 악화돼 호흡곤란으로 쓰러졌었다.



그는 응급처치를 받고 코로나19 검사를 진행했으며 다음 날 확진 판정을 받고 고신대병원에 입원해 치료를 받다가 건강 상태가 호전되면서 지난 7일 완치 판정을 받았다.



퇴원 후 14일 동안 자가격리를 실시하기 때문에 병원을 직접 찾아갈 수 없어 편지로나마 감사의 인사를 전했다.



47번 환자는 "덥고 불편한 방호복, 습기 차서 앞이 잘 보이지도 않는 고글, 두꺼워서 감각도 느끼기 힘든 장갑을 착용하고 어려움 속에서도 환자를 생각해서 한 번 만에 아프지 않게 주사를 놓고 각종 검사를 진행해주시는 모습을 보면서 인생이 너무 행복하다고 느꼈다"고 의료진을 독려했다.



이어 "격리 중이라서 편지를 보낼 수도 없고 보건소 사이트에 이메일 주소도 없어서 지인을 통해 팩스로 이 편지를 보낸다"며 "격리기간이 끝나고 코로나바이러스 사태가 종식되고 날씨가 따뜻해지면 찾아뵙고 감사 인사를 드리겠다. 위험하고 힘든 일을 동래구민들을 위해서 하시는 동래보건소 직원 모든 분들이 건강하시길 기원하겠다"고 전했다.



또한 코로나19 확진자들을 위한 격려 편지도 남겼다. 그는 "환자분 힘내세요. 환자분도 고마우신 의료진 덕분에 저처럼 완치되어서 조만간 건강하게 퇴원하실 것이다"며 "입원 후 처음 며칠은 몸이 새로운 약에 대한 적응시기를 거치면서 저도 많이 힘들었다. 하지만 가족처럼 지극 정상으로 돌봐주신 의료진들 덕분에 완치됐다. 환자분도 저처럼 곧 완치하실 것이다. 힘내라"고 적었다.

