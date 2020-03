민주당, 무소속 후보 당선 후 복당·입당 불허

ⓒ프레시안, 영화 박하사탕 포스터

더불어민주당이 총선 승리 후 민주당에 입당하겠다는 무소속 후보들에 대해 입당 또는 복당 불허방침을 세웠다.

이해찬 더불어민주당 대표는 21대 총선에서 당 공천 과정에서 결과에 승복하지 않고 탈당 후 무소속으로 출마한 인사들에 대해 영구제명 방침을 16일 전달했다.



또 현재 무소속 후보 역시 총선에서 당선이 되더라도 이후 민주당에 입당을 제한하겠다는 의견도 포함됐다.



민주당의 이같은 방침은 최근 전북에서 공천에 불복해 민주당을 탈당했거나 다른 당을 탈당한 무소속 후보자들이 당선 후 민주당에 복당할 계획을 시사하면서 선거 전략으로 활용하는 상황에 대해 분명한 입장을 밝힌 것을 해석된다.



민주당 전북도당은 "이번 조치에 해당하는 전북지역의 선거구는 군산시와 남원·임실·순창 선거구가 해당된다"고 밝혔다.



실제로 최근 군산지역에서는 "무소속 김관영 후보가 당선 후 민주당에 입당한다는 내용의 문자 메시지가 무차별적으로 전달되면서 민주당 후보와의 차별성을 낮게 하는 문제점을 낳고 있다"고 설명했다.



민주당 전북도당은 "중앙당의 방침이 명확히 결정된 만큼 특정 무소속 후보가 총선 승리 후 민주당에 복당한다는 문제 메시지를 유포하는 행위에 대해서는 허위사실 유포 혐의로 법적 대응을 검토하겠다"고 밝혔다.



