문재인 대통령, '전주재난기본소득'에 또 공감

전북 전주가 또 다시 대한민국의 정책을 견인하고 있다.

문재인 대통령과 이인영 더불어민주당 원내대표가 전주시의 착한 임대운동을 선도한데 아낌없는 박수를 보낸데 이어 저소득층의 생활안정을 위해 재난기본소득을 지급키로 한 전주시를 모범사례로 언급했다.



문 대통령은 지난 16일 서울시청에서 박원순 서울특별시장과 박남춘 인천광역시장, 이재명 경기도지사 등이 참석한 가운데 주재한 '코로나19 수도권 방역 대책회의'를 통해 '코로나19' 극복을 위해 저소득층 5만 명에게 52만 7000원씩 재난기본소득을 지급키로 한 전주시의 수범사례를 대표적으로 거론했다.



문 대통령은 이날 박원순 시장과 이재명 지사가 전 국민에게 일정액을 재난기본소득으로 지급하자고 제안한 것에 대해 "어떤 형태로라도 '코로나19' 타격을 입은 취약계층에 대한 지원은 중요하다"면서 전주발 재난기본소득 지급을 꼽았다.



이에 앞서 지난 11일에는 이인영 더불어민주당 원내대표도 당 최고위원회에서 전주형 재난기본소득을 지급키로 한 전주시를 언급, "국난 극복을 위한 국민의 지혜가 들불처럼 번져나가고 있다"고 극찬했다.



문 대통령과 이인영 원내대표는 각각 전주한옥마을에서 시작돼 전통시장·구도심·대학가 등 전주시 전역을 넘어 전국으로 확산된 착한 임대운동에 대해서도 '코로나19' 극복을 위한 상생협력 모델로 삼기도 했다.



김승수 전주시장은 "경제는 돈으로만 해결될 수 있는 것은 아니다"라며 "내가 힘들 때 누군가 나와 함께 하고 있다는 사회적연대, 즉 착한임대운동과 재난기본소득을 통해 전례 없는 위기를 극복해 나가겠다"고 강조했다.



