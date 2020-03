미국 병원서 2주 격리? 비용만 7300만 원!

중국 발 치명적인 역병이 전 세계를 공포 속으로 몰아넣고 있다. 사람들의 관심은 온통 거기에 쏠려 있기에 이번 회에선 트럼프의 미국이 코로나19 사태에 대처하는 법에 대해 알아보고자 한다. 지난 회 글의 연속을 기대한 독자들의 양해를 구한다.



국민의 재산과 생명이 제1의 우선순위라는 미국



전 세계 국가 중에서 자국민 한 명이라도 위험에 처해 있다면 끝까지 구해내고야 마는 국가가 미국이라고 흔히 알고 있다. 그래서 미국이야말로 국민의 생명과 재산 그리고 안전을 지키는데 있어 1등 국가라는 이미지와 자부심이 전 세계인은 물론 미국 시민들에게도 확고하게 굳혀져 있는 것 같다. 그래서 세계가 공포에 벌벌 떨고 있는 이 민감한 시기에조차 미국만은 아무 문제 없다는 트럼프 대통령 말에 절대적 신뢰를 보내는 미 국민들이 있다. 이 절체절명의 난국 속에서도 천하태평인 이들은 바로 트럼프를 지지하는 백인 노인네들이다. 그들은 대다수의 국민들이, 그것도 동년배의 다른 인종의 노인들이(특히, 트럼프와 척을 진) 코로나에 대해 염려하고 혹시나 올지도 모를 파국에 가슴 졸이며 사태추이에 촉각을 곤두세우는 것과는 확연히 다른 행보를 보이고 있다.(☞ 관련 기사 : <워싱턴포스트> 3월 15일 자 'Older Americans are more worried about coronavirus - unless they’re Republican') 그런데 그들이 보내는 신뢰는 과연 타당한 것일까? 이것에 답하기 위해 두 가지 에피소드를 소개한다.



우한에서 온 부녀



중국인 여성과 결혼해 3살짜리 딸을 가진 미국인 남성은 우한에서 근무하다가 최근 코로나19 사태가 터지자 본국으로 돌아올 것인지를 묻는 미국 정부 통지에 응해 딸과 함께 미국으로 왔다. 그의 아내는 오기 직전 폐렴 증상을 보여 중국에 머물러 생이별을 해야 했다. 이들 부녀는 미국에 내려 곧장 샌디에이고 소재 미국 해병대 시설에 2주간 격리 수용되었다. 그것은 연방법에 근거한 조치였다. 그러나 기침하는 딸을 본 관리인들이 이들을 근처의 어린이병원에 두 번 데려가 신종코로나 검사를 받게 했다. 각기 갈 때마다 3~4일이 걸렸다. 그러나 검사 결과는 음성. 2주간 격리에서 풀려난 이들이 펜실베이니아 고향의 어머니 집으로 돌아갔을 때 날아온 1차 병원비 청구서는 3918달러 (약 470만 원)였다. 참고로 미국의 병원비는 한 번에 날아오지 않는다. 아직도 몇 차례가 더 남았다는 이야기다. 청구서를 받았을 때 이 남성의 가슴은 철렁 내려앉았다. 그렇지 않아도 돈이 얼마 나올까 시설에 격리 되었을 때에도 전전긍긍했었는데 그의 첫 일성은 "내가 이걸 무슨 수로 내지?"였다.(☞ 관련 기사 : <뉴욕타임스> 2월 29일 자 'Kept at the Hospital on Coronavirus Fears, Now Facing Large Medical Bills')



추억여행이 공포가 되어버린 손녀와 할머니



탑승자 한 명이 코로나19로 사망해 샌프란시스코만으로 회항한 '그랜드 프린세스'호 탑승객 2000여 명이 미 전역의 군 시설에 격리 수용되었다. 그중 올해 83세의 할머니와 함께 추억여행을 떠났던 손녀가 수용된 격리 시설에서 얼마나 부적절한 대우를 받고 있는가에 대해 <유에스에이투데이>와 원격 인터뷰를 했다. 조지아 주의 도빈스(Dobbins)공군기지에 격리 조처된 지 이틀이 지나도록 어느 누구 하나 와서 체온을 재지 않았다. 그것은 격리 수용된 이들에 대한 조치의 A-B-C 중 A에 해당하는 것이다. 게다가 도착 후 12시간이 지나도록 어떠한 음식물도 제공되지 않았고, 방에는 수건은커녕 비누 한 알조차 없었다. 또한 수용소 내의 사람들 간의 거리두기도 시행되지 않았다. 이런 사정(식사와 확진검사 정보의 부족, 그리고 부적절한 의료조치)은 미국 내 나머지 격리 수용소에서도 마찬가지로 확인됐다. 매체와 인터뷰한 손녀는 "할머니를 돌보는 것이 왜 내 일이 되어야 하는가? 그것은 국가의 일이 아닌가?" 하며 분통을 터트렸고, "자신들은 죄수보다 더 못한 취급을 받고 있다"고 울먹였다. 더군다나 크루즈 여행의 특성상 대다수의 탑승객은 노인들이라 이들의 건강이 이런 열악한 상황에서 어찌 될지 걱정이라면서. 그러나 트럼프는 지난 주말 행한 백악관 회견에서 '그랜드 프린세스' 호의 격리 수용은 "엄청난 성공"(tremendous success)라고 자화자찬했다.(☞ 관련 기사 : <유에스에이투데이> 3월 14일 자 'Cruise passengers under coronavirus quarantine say they lack food, basic medical attention')



아무런 보호막 없이 내팽개쳐진 국민들



도대체 왜 이런 일이? 이들을 관리하는 것은 정부 소관이지만 소요비용을 누가 내는가는 분명하지 않기 때문이다. 그리고 병원비가 엄청나기 때문이다. 그래서 신종코로나 공포 속에서 병원에 격리돼 치료를 받는 사람들은 벌벌 떨게 된다. 그리고 혹시나 걸렸을까 걱정되는 사람들도 매한가지다. 이러니 간덩이가 붓지 않는 이상 누가 스스럼없이 병원에 검사를 받으러 갈까? 더더군다나 의료보험이 없는 이들이라면 두말할 나위 없다. 게다가 저렇게 국가에 의해(자의가 아닌) 강제 격리되어 병원 치료를 받는 이들이라면 그 공포는 신종코로나에 걸린 것보다 더 한 공포다.



사실 이런 공포는 괜한 것이 아니다. 대부분 일반 서민이 파산하는 이유가 바로 병원비 때문이라는 것만 짚고 넘어가겠다.(☞ 관련 기사 : <가디언> 2019년 11월 14일 자 ''I live on the street now': how Americans fall into medical bankruptcy') 그래서 이러한 야단법석 속에서 그리고 공포와 광기 속에서 열이 나도 병원에 검사를 받으러 가지 못하는 미국. 하다못해 자의가 아니라 국가가 강제격리 시켜 검사와 치료를 하고 있는 데도 병은 둘째치고 격리가 해제 된 후 병원비를 어찌해야 할지에 대해 염려해야 하는 이런 미국. 이런 나라를 도대체 누가 만들었는가?



탈규제 속 무지막지하게 오른 의료비



헬스플랜 국제연맹(The International Federation of Health Plans)이 추정해 보니 미국 병원에서 입원비는 하루당 평균 4293달러(약 527만 원), 호주(1308달러 : 160만 원), 스페인(481달러 : 60만 원)과 비교하면 어마어마하다. 단순하게 계산해서, 병원에서만 2주 동안 온전히 격리되었다 치자. 얼마인가? 입원비만 6만102달러(약 7380만 원)이다. 그런데 그것이 다가 아니다.(<뉴욕타임스> 2월 29일 자)



위의 남성에게 내라고 날아온 1차 청구서에는 병원비만이 있는 게 아니었다. 그것 말고도 앰뷸런스 사용료 2598달러(약 319만 원)와 X-레이 값 90달러(약 11만 원)는 따로 청구되었다.(<뉴욕타임스> 2월 29일 자) 이 남성의 경우와 미국 병원비의 평균을 적용해 대략 추정해 보면 만일 미국인이 이러한 재해로 2주 동안 병원에 격리 수용된다면 약 1억 원 안팎의 돈이 날아간다. 그러면 다음 수순은 당연히 파산이다.



그런데 미국의 의료비는 어쩌다 이렇게까지 얼토당토않게 되었을까? 그것은 이들 의료계와 보험업계의 대국회 및 대정부 로비에 의한 탈규제 때문이다. 이것은 레이건 대통령 이후 심화되었다(이에 대해서는 다른 기회에 다루겠다). 여기서 우리가 배울 점 하나 먼저. 정말로 아무 것도 모르는 바지저고리를 대통령으로 만들면 안 된다. 왜냐하면 그런 바지저고리를 앉혀 놓고 제국(극소수 기득권)들이 그들의 배를 한껏 불리고 있기 때문이다. 그로 인해 피를 보는 것은 바로 순진한 서민들이다.



강제격리는 법제화, 그러나 비용은 각자 알아서



미국에서 강제격리 수용은 법제화 되어 있다. 그러나 딱 거기까지 만이다. 그 뒤는 아무 것도 없다. 나머지는 격리 수용자가 알아서 할 일이다. 그러면 애초의 격리 수용의 목적 자체가 무색해진다. 조지타운대학교의 국제보건법 교수인 로렌스 고스틴(Lawrence Gostin)은 "공중보건에 있어 가장 중요한 규칙은 바로 국민들의 협조를 얻는 것이다. 그러니, 법적, 도덕적, 공중보건 상의 이유로 강제격리자에게 비용을 청구해서는 안 된다"고 말한다. 왜냐하면 만일 강제격리 시 드는 비싼 비용을 수용자에게 부과한다면 그들은 필요한 의료조치를 경계하며 꺼리고 급기야는 숨어버릴 것이기 때문이다. 그렇다면 격리수용 해 관리하는 목적 자체가 허공에 떠버리게 되는 우를 범하게 된다. 방역은 물 건너가게 되는 것이다. 혹시나 부과될 병원비 때문에 전전긍긍하던 격리 수용자의 다음의 말이 이를 방증한다.





"여기에 있는 비용을 내가 왜 내야 하나? 파산하느니 차라리 숨어서 그 꼴을 안 당할 걸 그랬다."(<뉴욕타임스> 2월 29일 자)



트럼프의 호언장담 : "신종코로나 걱정 마, 나만 믿어!"



이것은 원래부터 미국이 안고 있던 근본적인 의료체계의 문제다. 그러나 지금이 어떤 때인가? 그야말로 엄중한 비상사태다. 트럼프도 미루다 미루다 마지못해 지난 주말 국가비상사태를 선포했다. 신종코로나로 최악의 경우 미국인이 170만 명 이상이 사망할 것이라는 전망도 흘러나온다.(☞ 관련 기사 : <뉴욕타임스> 3월 13일 자 'Worst-Case Estimates for U.S. Coronavirus Deaths') 그러면 트럼프는 이렇게 되기 전에 조짐이 이상할 때 뭔가 선제적 액션을 취해야 했다. 그러나 그가 한 행동은 그저 "내가 잘 통제할 테니 걱정 마"란 말뿐이었고 그 외에 어떠한 조치도 취한 게 없다.(☞ 관련 기사 : <뉴욕타임스> 3월 15일 자 'A Complete List of Trump's Attempts to Play Down Coronavirus') 그리고 사태는 보다시피다. 경제는 멈춰서고 주식은 수직 낙하, 학교는 문 닫았고 상점에선 필수품들이 동이 났다. 신종코로나가 강타한 미국이다.





▲ "코로나 바이러스는 나를 엿 먹이기 위해 야당과 가짜뉴스가 합작해 날조한 사기다. 그리고 의사들은 내가 얼마나 의학에 대해 조예가 깊은지 깜짝 놀라고 있다"고 트럼프가 말하자, 병원 관계자가 "정신병원에 이 또라이를 위한 병실 있어?" 하고 대꾸하는 풍자 만화. 트럼프의 말은 그가 실제로 한 말이다. <시애틀 타임스> 3월 13일 자 만평.

"온 나라가 멈춰 섰다. 그런데 대통령이란 작자는 자기가 어떻게 이 위기 상황을 모면할 수 있을까만 생각한다. 그것은 정치공학적 접근이다. 아니, 리얼리티 TV쇼 적 접근이 더 나은 표현이겠다. 트럼프는 "이 위기가 내 이미지에 어떤 타격을 줄까?" "이게 얼마나 나빠질까?" "이 위기에서 어떻게 말로 내가 빠져나갈 수 있을까?" "책임을 어떻게 회피할 수 있을까?"만 생각할 뿐이다."(<워싱턴 포스트> 3월 15일 자)

▲ '언론과 민주당이 코로나19의 위협을 과장되게 포장해 자신에게 타격을 주려고 한다며 공격하는 트럼프'란 제목의 기사를 낸 <뉴욕타임스>

코로나로 재택근무? 그것은 서민들에겐 딴 세상의 일. 그래서 그들에겐 미국의 열악한 인터넷 사정이 과연 재택근무를 가능하게 할 것인지에 대한 염려는 참으로 호사에 가깝다.(☞ 관련 기사 : <뉴욕타임스> 3월 16일 자 ' So We're Working From Home. Can the Internet Handle It? ', 3월 1일 자 ' Avoiding Coronavirus May Be a Luxury Some Workers Can't Afford ') 그리고 하루 벌어 하루 먹는 사람들에겐 무급휴가란 당장의 호구지책을 염려해야 할 처지를 말한다. 우리나라 자영업자들과 대부분의 서민들이 그러하듯. 언제나 지지리 궁상은 국경을 초월해 수렴한다. 만인을 위한 의료 시스템이 불비한 나라에서 감염된 줄도 모르고, 또 설사 걸렸다 해도 속수무책. 병원 한 번 못 가보고 사망에 이르는 이들도 부지기수일 것이 뻔하다. 그러나 이들보다 더 딱한 취약계층이 있으니 바로 노숙자들이다.(☞ 관련 기사 : <살롱> 3월 16일 자 ' Coronavirus could hit homeless hard, and that could hit everyone hard ')반면, 상위 계층의 사람들에겐 코로나19는 아무 문제 없다. 병원을 가는 것이나 엄청난 병원비도 그들에겐 아무런 장애가 되지 않는다. 그래서 어떤 이들은 이번 코로나사태가 미국의 심화되고 있는 불평등의 문제를 극명하게 드러낼 것이며, 심지어 이것저것 다 떠나 그것은 곧 생존의 문제라고까지 말하고 있는 것이다.(☞ 관련 기사 : <뉴욕타임스> 3월 15일 자 ' As Coronavirus Deepens Inequality, Inequality Worsens Its Spread ', <살롱> 3월 16일 자 ' The coronavirus pandemic is heightening the class divide in the Bay Area ')이런 와중 최고 결정권자인 트럼프는 오직 자신의 권력 유지에만 관심이 있고, 국민의 보건 문제에는 아무런 관심도 없다. 마지못해 극렬지지자들만을 의식해 잔뜩 '뻥'만 늘어놓는다. 진정성 '1'도 없이. 그러니 서민들에게 남은 유일한 선택지는 각자도생뿐이다. 미 국민들 사이에서 번지고 있는 사재기 행태는 아무런 방패막이 없이 재앙을 맞이한 이들의 심리적 공황을 이야기해준다. 그들도 은연중 자신들의 처지를 알고 있다는 뜻이다. 국민은 잘사는 이들만을 말하지 않는다. 국민은 못 사는 이들도 이름하는 말이다. 이쯤에 우리는 또다시 묻지 않을 수 없다. 국가는 무엇을 위해 존재하는가?