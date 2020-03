대구서 숨진 17세 청소년 코로나19 최종 '음성'

중앙방역대책본부는 19일 오후 정례브리핑을 통해 지난 18일 대구에서 폐렴증상으로 사망한 17세 고교생의 코로나19 최종 검사결과 음성으로 판단했다고 전했다.



권준욱 중대본 부본부장은 "서울대학교병원과 연세대세브란스병원와 합동으로 검사를 진행했고, 진단검사관리위원회에서 최종 음성판단을 내렸다"며 "결론적으로 코로나19에 따른 사망이 아니라 부검은 불필요하다"고 했다.



지난 18일 대구 영남대병원에서 17세 고교생이 폐렴증상으로 사망했다. 사망전 수차례 코로나19 검사에서 음성 결과가 나왔지만 사망 당일 소변검사에서 양성 가능성이 제기돼 사후 검체를 서울대학교병원과 연세대세브란스병원으로 보내 교차검사를 실시했다.



중대본측은 "영남대병원 실험실의 오염이나 기술적 오류가 있었을 가능성이 있다"며 "영남대병원측에 검사 중단을 지시했고 전문가들을 파견해 확인할 예정이다"고 했다. tailor7506@naver.com 다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

