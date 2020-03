'미투 의혹' 미래통합당 김원성 후보 유서 쓰고 잠적

미투(Me too) 의혹이 제기돼 공천이 취소된 미래통합당 김원성 최고위원(부산 북·강서구을 예비후보)이 극단적 선택을 암시하는 유서를 남기고 잠적해 경찰이 추적에 나섰다.



20일 부산경찰청에 따르면 이날 오전 3시 35분쯤 김원성 후보는 부산 북구 화명동 자택에서 아내 앞으로 유서로 추정되는 쪽지를 남기고 집을 나간 뒤 연락이 두절됐다.



김원성 후보의 아내가 3장 분량의 유서를 발견해 112에 신고 했고 경찰은 실종팀, 형사팀 등을 동원해 수색을 하고 있다. 현재 김원성 후보의 휴대전화는 꺼져 있는 상태다.



▲ 미래통합당 김원성 북·강서구을 예비후보. ⓒ프레시안(박호경)

자필로 보이는 유서에서 '우리 아이들에게 부끄럽지 않은 아빠가 되는 길은 이 길밖에 없다고 생각해 집을 나서니 용서해 주길 바란다. 정치가 함께 행복한 꿈을 꾸는 거라고 당신을 설득했던 내가 참 한심하고 어리석었던 것 같다'라고 적혀 있었다.



이어 '미투인지 뭔지 모르는 내용이고 설명할 기회조차 없었으니 믿어주면 좋겠다. 주위 분들에게 연락드려 내 원통함을 풀어줬으면 좋겠다. 나 찾지 말고 기자회견도 예정대로 해주고 미투 제보자와 당사자 꼭 밝혀줬으면 좋겠다'라는 내용도 있었다.



또한 '내 주위에는 호남 친구들과 지인이 많은데 지역에 대한 편견은 전혀 없었던 사람이라고 얘기도 좀 해달라. 평범한 청년인 나의 정치적 가능성을 인정해주신 이언주 의원님께도 감사하고 죄송하다는 말씀 전해달라'고 쓰여 있었다.



앞서 지난 19일 미래통합당은 김원성 후보의 공천 취소하고 불출마를 선언한 김도읍 의원에 대한 우선 추천을 결정했다. 김원성 후보에 대해서는 공관위에 미투 의혹과 호남 차별 발언 등이 투서 형태로 제기된 것으로 알려졌다.



김원성 후보 캠프 측은 "어제 후보가 뒤돌아서서 많이 울었다. 얼마나 억울했겠는가"라며 "무소속 출마 이유도 진짜 진실규명, 명예회복하겠다는 거였는데 후보를 이렇게 만드는 것은 너무 심하지 않은가"라고 토로했다.



이를 두고 김원성 후보는 이날 부산시의회 앞에서 긴급 기자회견을 열고 "통합당 공관위가 떳떳하게 녹취록을 공개하고 제 목소리가 맞는지 확인해 달라"며 "미투라고 주장하는 그분은 나타나 달라"고 요구했다.



그러면서 "이런 정치적 모함은 공정하지도 않고 국민이 심판했던 새누리당으로 돌아가는 것이다"며 "이번 사건 배후에 김도읍 의원이 있다. 만약 김도읍 의원이 총선에 출마하면 무소속으로 출마해 심판하겠다"고 말했다.

자필로 보이는 유서에서 '우리 아이들에게 부끄럽지 않은 아빠가 되는 길은 이 길밖에 없다고 생각해 집을 나서니 용서해 주길 바란다. 정치가 함께 행복한 꿈을 꾸는 거라고 당신을 설득했던 내가 참 한심하고 어리석었던 것 같다'라고 적혀 있었다.이어 '미투인지 뭔지 모르는 내용이고 설명할 기회조차 없었으니 믿어주면 좋겠다. 주위 분들에게 연락드려 내 원통함을 풀어줬으면 좋겠다. 나 찾지 말고 기자회견도 예정대로 해주고 미투 제보자와 당사자 꼭 밝혀줬으면 좋겠다'라는 내용도 있었다.또한 '내 주위에는 호남 친구들과 지인이 많은데 지역에 대한 편견은 전혀 없었던 사람이라고 얘기도 좀 해달라. 평범한 청년인 나의 정치적 가능성을 인정해주신 이언주 의원님께도 감사하고 죄송하다는 말씀 전해달라'고 쓰여 있었다.앞서 지난 19일 미래통합당은 김원성 후보의 공천 취소하고 불출마를 선언한 김도읍 의원에 대한 우선 추천을 결정했다. 김원성 후보에 대해서는 공관위에 미투 의혹과 호남 차별 발언 등이 투서 형태로 제기된 것으로 알려졌다.김원성 후보 캠프 측은 "어제 후보가 뒤돌아서서 많이 울었다. 얼마나 억울했겠는가"라며 "무소속 출마 이유도 진짜 진실규명, 명예회복하겠다는 거였는데 후보를 이렇게 만드는 것은 너무 심하지 않은가"라고 토로했다.이를 두고 김원성 후보는 이날 부산시의회 앞에서 긴급 기자회견을 열고 "통합당 공관위가 떳떳하게 녹취록을 공개하고 제 목소리가 맞는지 확인해 달라"며 "미투라고 주장하는 그분은 나타나 달라"고 요구했다.그러면서 "이런 정치적 모함은 공정하지도 않고 국민이 심판했던 새누리당으로 돌아가는 것이다"며 "이번 사건 배후에 김도읍 의원이 있다. 만약 김도읍 의원이 총선에 출마하면 무소속으로 출마해 심판하겠다"고 말했다. bsnews4@pressian.co 다른 글 보기 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.