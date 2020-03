김경수 경남지사 "긴급재난소득 50만원 지급하겠다"

23일 오전 11시 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 가진 김경수 지사는 "중위소득 100% 이하 가구에 대해 최대 50만 원을 지급하는 '경남형 긴급재난소득'을 도입하겠다"고 했다.



김 지사는 "지원대상은 경남의 중위소득 100% 이하 69만 1000가구 중 중앙정부의 지원을 받는 20만 8000가구를 제외한 48만 3000가구이다"며 "저소득층 근로자와 영세 자영업자, 청년 실직자 등 코로나19 피해계층을 중심으로 최대한 사각지대를 없애기 위한 것이다"고 지원 배경을 설명했다.

경남형 긴급재난소득 지원은 1~2인 가구는 30만원, 3~4인 가구는 40만원, 5인 이상 가구는 50만원으로 차등 지원한다는 내용이다.



김 지사는 "경남형 긴급재난소득은 지원대상 가구의 80%가 신청 할 경우에는 1325억 원이고 전 가구 100%가 신청할 경우에는 1656억 원의 예산이 소요될 것"이라고 전망했다.



이 예산은 "경남도와 시ㆍ군에서 각각 5대 5로 지원할 예정이다"고 강조한 김경수 지사는 "긴급재난소득 재원은 이번 추경예산과는 별도로 마련된다는 것"을 밝혔다.



김경수 지사는 "우선 재난관리기금을 활용하고 부족할 경우 예비비를 통해서 확보하겠다"고 재원 마련에 대해서도 설명했다.



따라서 김 지사는 "4월 8일부터 5월 8일까지 한 달간 읍ㆍ면ㆍ동 주민센터 직접방문과 이메일, 팩스 등을 포함하여 다양한 경로로 접수받을 예정이다"면서 "보건복지부의 사회보장 정보시스템인 '행복 e음'을 통해 대상자 여부를 확인하고 신청 후 최대 10일 이내에는 지급될 수 있도록 하겠다"고 천명했다.

