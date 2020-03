더불어시민당 비례대표 순번 확정, 1번에 코로나 의사 신현영

더불어민주당이 주도하는 비례대표용 연합정당 더불어시민당이 4⋅15 총선 비례대표 후보자 공천 명단과 순번을 확정했다. 1번으로는 더불어시민당이 자체공모한 신현영 명지병원 가정의학과 교수가 선정됐다. 민주당에서 파견된 후보들은 11번 최혜영 강동대 교수부터 30번까지 순차적으로 배치됐다.



시민당 최고위원회는 24일 공천관리위원회가 최종 심사한 비례대표 후보자 35명의 순번을 결정해 발표했다. 더불어시민당이 자체공모한 비례대표 후보들이 10번 이내 순위에 올랐고, 기본소득당에서 파견한 용혜인 전 대표, 시대전환에서 파견한 조정훈 전 대표는 각각 5번, 6번에 배치됐다.



시민당은 전날 공공의료분야 시민추천후보로 추가공모된 신 교수를 1번에 배치했다. 그는 대한가정의학회 코로나대응태스크포스(TF)에서 활동한 바 있다. 2번은 김경만 중소기업중앙회 경제정책본부장, 3번은 권인숙 한국여성정책연구원장, 4번은 이동주 한국중소상인자영업자총연합회 부회장으로 결정됐다.



윤미향 일본군성노예제 문제 해결을 위한 정의기억연대 이사장이 7번, 정필모 전 KBS 부사장이 8번, 양이원영 에너지전환 사무처장이 9번, 유정주 한국애니메이션산업협회 회장이 10번에 각각 배치됐다.



11번부터 30번까지는 민주당 비례대표 후보들이 배치됐다. 민주당 자체 비례대표 후보 선출 당시 1번이었던 최혜영 강동대 교수, 김병주 전 한미연합사 부사령관, 이수진 전 민주당 최고위원, 김홍걸 민족화해협력범국민협의회 대표상임의장, 양정숙 대한변호사협회 인권위원, 전용기 전 민주당 전국대학생위원장 등이 11∼16번에 배치됐다.



시민당은 비례대표선출선거인단 찬반투표를 통해 비례 후보 순번을 확정할 예정이다.

아래는 더불어시민당 비례대표 후보자 순번이다.

△ 1번 신현영 전 대한의사협회 홍보이사겸 대변인 △2번 김경만 중소기업중앙회 경제정책본부장 △3번 권인숙 여성인권정책 한국여성정책연구원 원장 △4번 이동주 한국중소상인자영업자총연합회 부회장 △5번 용혜인 전 기본소득당 대표 △6번 조정훈 전 시대전환 공동대표 △7번 윤미향 일본군성노예제 문제 해결을 위한 정의기억연대 이사장 △8번 정필모 전 KBS 부사장 △9번 양이원영 에너지전환포럼 사무처장 △10번 유정주 한국애니메이션산업협회 회장 △11번 최혜영 강동대학교 사회복지행정과 교수 △12번 김병주 전 한미연합사 부사령관 △13번 이수진 전 더불어민주당 최고위원 △14번 김홍걸 민족화해협력범국민협의회 대표상임의장 △15번 양정숙 대한변호사협회 인권위원 △16번 전용기 전 더불어민주당 전국대학생위원장 △17번 양경숙 한국재정정책연구원장 △18번 이경수 전 ITER 국제기구 부총장 △19번 정종숙 전 중앙당 정책위원회 부의장 △20번 정지영 전 더불어민주당 서울특별시당 사무처장 △21번 이소현 대한항공 객실승무원 △22번 권지웅 전 민달팽이유니온 위원장 △23번 박명숙 대한약사회 정책기획단장 △24번 이상이 복지국가소사이어티 공동대표 △25번 강경숙 원광대학교 교수 △26번 정우식 한국태양광산업협회 상근부회장 △27번 백혜숙 서울시농수산식품공사 전문위원 △28번 김상민 전 더불어민주당 전국농어민위원회 전북도당위원장 △29번 박은수 전 더불어민주당 전국대학생위원회 부위원장 △30번 최회용 전 참여자치21 공동대표

<순위승계 예비자> △이미영 전 환경부장관 정책보좌관 △남기업 '토지+자유연구소' 소장 △문아영 시민공동체 사단법인 피스모모 대표 △박주봉 중소벤처기업부 중소기업 옴부즈만 △이창현 전 KBS 이사 이 기사의 구독료를 내고 싶습니다 ₩3,000 ₩5,000 ₩10,000 ₩30,000 ₩50,000 +1,000원 추가 +10,000원 추가 원 결제하기 매번 결제가 번거롭다면 CMS정기후원하기 일부 인터넷 환경에서는 결제가 원활히 진행되지 않을 수 있습니다.

국민은행 343601-04-082252 [예금주 프레시안협동조합(후원금)]으로 계좌이체도 가능합니다. 박정연 기자 daramji@pressian.com 구독하기 최근 글 보기 프레시안 박정연 기자입니다 NAVER 에서 박정연 기자 를 구독·응원하세요 ▶ 프레시안에 제보하기 ▶ 프레시안 CMS 정기후원하기

Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.