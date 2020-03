코로나19 연이어 3명 사망...국내 총 124명 사망

대구에서 80대 남성 2명과 50대 여성 1명 등 총 3명이 코로나19로 연이어 사망했다.



대구시에 따르면 24일 오전 2시 24분에 81세 남성 A씨와 오전 7시 4분에 58세 여성 B씨, 오전 8시 20분에 86세 남성 C씨가 연이어 사망했다.



이들의 사망경위를 살펴보면 A씨의 경우 85번째 사망자로 지난 7일 남구보건소 코로나19 검사후 이틀 뒤인 9일 확진판정을 받았으며, 영남대병원 응급실 내원 후 3일 뒤인 10일 중환자실에 입원, 24일 오전 2시24분에 입원 치료 중 사망했다. A씨는 기저질환으로 만성신질환과 고혈압을 앓고 있었다.



B씨는 86번째 사망자로 지난 2018년 5월 한사랑요양병원에 입원, 지난 17일 코로나19 전수조사를 통해 다음날인 18일에 확진판정을 받았으며, 19일 대구의료원으로 전원, 24일 오전 7시 4분에 입원 치료 중 사망했다. B씨는 기저질환으로 치매와 고지혈증을 앓고 있었다.



C씨는 87번째 사망자로 지난달 23일 대구의료원 선별진료소로 내원해 코로나19검사를 한 뒤 같은달 27일 확진판정 후 대구의료원으로 입원, 지난 1일 경북대병원 중환자실로 전원 후 24일 8시 20분에 입원 치료 중 사망했다. C씨는 기저질환으로 전립선암과 천식, 협심증 등을 앓고 있었다.



한편 대구에서 연이어 3명의 사망자가 발생하며, 코로나19 국내 사망자는 총 124명으로 늘어났다.

