대구 동구 어울림한마당 성료...낮부터 밤까지 전 세대 어우러져

▲대구 동구가 지난 17일 ‘2026 동구 어울림한마당’을 개최하고 있다ⓒ대구 동구

대구 동구가 지난 17일 ‘2026 동구 어울림한마당’이 5만여 명의 주민과 방문객이 함께한 가운데 성황리 마무리했다.

이번 행사는 주민 간 소통과 화합 도모, 다채로운 문화·공연 프로그램을 통해 지역사회에 활력을 불어넣기 위해 마련됐으며, 체육대회와 대중음악 공연, 평생학습 체험, 어린이 놀이 프로그램 등 다양한 콘텐츠로 진행돼, 세대와 계층을 아우르는 지역 축제로 펼쳐졌다.

특히 행사장에서는 체육대회를 비롯해 전국트롯가요제, 어울림콘서트, 평생학습 어울마당 등 주민들이 함께 참여하는 체육대회와 대중음악 공연을 통해 축제의 흥겨움을 더했으며, 학습과 놀이를 결합한 프로그램도 진행돼. 어린이부터 어르신까지 함께 즐거움을 만끽했다.

평생학습 어울마당에서는 지역에서 이뤄진 다양한 학습 성과와 활동을 공유하고 배움의 즐거움과 함께, 평생학습 성과를 직접 접하고 서로 교류할 수 있는 기회를 제공했다.

동구 i 팝업놀이터에서는 어린이들이 놀이와 체험 프로그램을 즐기며 가족 단위 방문객들에게도 색다른 축제 경험을 선사했다.

아울러 축제 주요 프로그램인 어울림콘서트에는 약 1만3000여 명의 관객이 운집해 초청 가수들 공연을 즐김으로 축제 분위기가 한층 고조됐으며, 이어 펼쳐진 드론라이트쇼는 수많은 빛으로 밤하늘을 수놓으며 행사 마지막을 화려하게 장식했다.

이번 어울림한마당은 공연뿐 아니라 체험과 학습, 야간 볼거리를 함께 구성해 축제의 즐거움을 낮부터 밤까지 이어갔다는 점에서 의미를 더했으며, 아울러 주민들이 일상에서 접하기 어려운 다양한 문화 콘텐츠를 한자리에서 즐기고, 가족과 이웃이 함께 시간을 보내며 지역 공동체의 유대감을 나누는 기회가 제공됐다.

또한 대규모 방문객이 행사장을 찾으면서 동구의 문화적 매력과 관광 콘텐츠를 알리는 계기도 마련돼, 체육·공연 중심 프로그램에 어린이 체험과 평생학습, 야간관광 콘텐츠를 결합해 다양한 연령층의 참여를 이끌고 지역 문화행사의 폭을 넓혔다는 평가다.

우성진 동구청장은 “어울림한마당을 찾아주신 주민과 방문객 여러분께 감사드리며, 이번 축제가 서로의 마음을 나누고 함께 웃을 수 있는 화합의 장이 되었기를 바란다”며, “앞으로도 주민이 일상에서 문화와 여가를 누리고, 지역의 매력을 함께 만들어 갈 수 있도록 다양한 콘텐츠를 발굴해 ‘동구미래 제대로 다르게’라는 비전을 실현해 나가겠다”고 말했다.

한편 대구동구는 앞으로도 주민 참여형 문화행사를 확대하고 지역의 특색 있는 관광자원과 연계한 콘텐츠를 지속적 발굴해, 주민들이 일상에서 문화와 여가를 누릴 수 있는 기회를 넓히고, 지역의 매력을 알리는 문화·관광도시 조성에 힘쓸 방침이다.