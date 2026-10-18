국민의힘 "김민석, 조희대 탄핵추진 여부 속히 결론내야"

국민의힘 정점식 원내대표는 18일 "집권 여당의 대표가 대법원장 탄핵 추진을 논의하겠다고 공식 선언하면서 국감 전체가 탄핵의 블랙홀에 빨려 들어가고 있다"며 "김민석 대표는 대법원장 탄핵 추진 여부에 대해 조속히 결론을 내릴 것을 촉구한다"고 밝혔다.

정 원내대표는 이날 오전 기자 간담회에서 "지난 2주간 민생 국감을 중시하고 고성과 호통이 난무하는 정쟁 국감을 만든 것은 바로 민주당이었다"며 "그런데 김 대표는 정쟁 국감의 차원을 넘어 탄핵 국감을 만들고 있다"고 했다.

이어 "탄핵을 할지 말지 본인들의 정치적 실리만 재면서 탄핵 정국의 혼란을 장기화하는 것은 집권 여당으로서 대단히 무책임한 처사"라며 이같이 촉구했다.

정 원내대표는 "정부 여당의 지지율이 추락한 원인은 민생 파탄, 외교 난맥, 인사 참사"라며 "김 대표는 본인들이 초래한 민생 파탄과 외교안보 위기에서 국민의 관심을 돌리고, 지지층을 다시 결집시키기 위해 탄핵이라는 카드를 꺼내들었다"고 주장했다.

"정책과 실력으로 위기를 타개하기보다는, 국가기구의 정상적인 가동을 멈춰세우는 탄핵이라는 비상수단을 지지율 반전에 동원하겠다는 것"이라고 그는 규정했다.

그는 "국민과 국가보다 본인들의 정파적 이익을 우선시하는 이기적인 정치 행태"라며 "사법부와 대한민국의 운명을 본인들의 정치적 볼모로 잡아두지 말라"고 비난했다.

그는 "거대 여당의 대표가 3부 요인 중 하나인 대법원장 탄핵 추진을 공식화한 것만으로도 그 발언의 여파는 어마어마한 것"이라며 "(이는) 사실상 탄핵을 발의한 것이나 다름없는 무게감을 가질 발언"이라고 했다. 그는 "김 대표는 본인이 내뱉은 발언에 대해 엄중한 책임을 져야 할 것"이라고 부연했다.

정 원내대표는 민주당이 실제 탄핵소추안 추진에 나설 경우 어떻게 대응할 것이냐는 기자 질문에 "실제로 과연 발의를 하겠느냐 하는 부분에 대해서는 여러 가지 예상이 엇갈리고 있다"고 전제하면서도 "(발의된다면) 우리가 할 수 있는 모든 수단을 동원"하겠다고 했다.