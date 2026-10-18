전북도, 전주마라톤 현장에서 하계올림픽 유치 홍보

전북특별자치도가 전국 각지의 러너들이 모인 마라톤 현장에서 전주 하계올림픽·패럴림픽 유치 열기를 확산했다.

전북특별자치도는 18일 전주에서 열린 ‘R1 2026 전주 마라톤’ 현장에서 하계올림픽·패럴림픽 유치 홍보부스를 운영하고, 전주 올림픽 유치 홍보대사 김아랑과 함께 참가자들을 대상으로 홍보활동을 펼쳤다.

이번 대회는 ‘션과 함께’와 비카인드가 주관하고 문화체육관광부, 한국관광공사, 전주시가 후원했으며, 전국 각지의 러너들이 전주를 찾아 함께 달렸다.

이번 홍보활동은 스포츠를 매개로 전주를 찾은 참가자들에게 하계올림픽·패럴림픽 유치 비전과 가치를 알리고, 국민적 관심과 응원 분위기를 확산하기 위해 마련됐다.

특히 전주 출신의 전 쇼트트랙 국가대표 김아랑 홍보대사가 참가자들과 직접 소통하며 올림픽 유치 홍보에 힘을 보탰다.

김아랑 홍보대사는 레이스를 마친 러너들의 쿨다운 스트레칭을 직접 이끌며 회복을 도왔다. 이어 럭키드로우 추첨과 전주 하계올림픽 유치 퀴즈 이벤트를 진행하며 현장 분위기를 끌어올렸다.

전북특별자치도가 운영한 하계올림픽·패럴림픽 유치 홍보부스에도 참가자들의 발길이 이어졌다. 도는 올림픽 종목인 탁구를 활용한 참여형 이벤트를 운영했으며, 부스 내 포토존에서는 홍보대사와 함께하는 기념촬영 이벤트도 마련해 참가자들의 관심과 호응을 얻었다.

김종필 전북특별자치도 2036하계올림픽유치단장은 “전국의 러너들이 전주에 모인 스포츠 현장에서 김아랑 홍보대사와 함께 전주 하계올림픽·패럴림픽 유치의 꿈을 알릴 수 있어 뜻 깊었다”며 “앞으로도 국민이 직접 참여하고 즐길 수 있는 현장 중심의 홍보활동을 통해 올림픽 유치에 대한 관심과 응원 열기를 전국으로 확산해 나가겠다”고 말했다.