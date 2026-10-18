김민석, 지역축제서 '인사말 위한 공연 중단' 논란에 결국 사과

전북 순창 지역축제 현장에서 더불어민주당 김민석 대표의 인사말을 듣기 위해 공연 중이던 가수의 무대를 중단시켜 논란이 일자 김 대표가 결국 사과에 나섰다.

김 대표는 18일 소셜미디어 글에서 "순창군 축제 공연 중 가수와 관객 여러분께 죄송한 상황이 있었다"며 "불편을 끼친 가수 흰(HYNN. 박혜원)님과 관객 여러분께 죄송하다"고 밝혔다.

김 대표는 "공연 중이라 인사를 하지 않겠다고 의사를 밝히고 공연장 주변을 둘러보는 중 갑자기 사회자에게 호명돼 인사를 하게 됐다"고 해명했다.

김 대표는 지난 15일 '순창장류축제' 개막식에서 가수 흰의 무대 도중 사회자의 소개로 무대에 올라와 관객들에게 인사를 했다. 김 대표가 인사를 마치고 내려간 뒤 공연은 재개됐다.

국민의힘은 "가수 마이크를 뺏은 갑질 난입"이라고 비판했다. 국민의힘 최수진 원내수석대변인은 이날 논평에서 "가수의 무대를 강제로 중단시키고 난입하는 황당한 촌극을 벌였다"며 "주권자 국민의 소중한 문화 향유권마저 권력의 발아래 두겠다는 오만함의 극치"라고 주장했다.

최 대변인은 "마이크를 가로채더니 정작 입 밖으로 꺼낸 것은 '정동영 장관 고향', '박희승 의원 지역구' 타령이었다"며 "시민들이 즐겨야 할 축제를 자당 정치인들의 이름표나 뿌리는 유세장으로 악용했다"고 비판했다.