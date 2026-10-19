"강력한 시너지 효과 낼 '핵심 공공기관' 전북에 와야"…민주당 안방의 '함성'

정부의 제2차 공공기관 이전 발표가 초읽기에 들어간 가운에 더불어민주당 전북특별자치도당이 제2차 공공기관 이전을 앞두고 핵심기관의 전북 유치를 촉구했다.

민주당 전북도당은 18일 전주대 JJ아트홀에서 ‘전북은 준비되었습니다’를 주제로 제2차 공공기관 이전 핵심기관 전북 유치 촉구 결의대회를 열었다.

이날 행사에는 윤준병 도당위원장과 안호영·박지원 국회의원, 이원택 전북자치도지사, 김희수 전북도의회 의장, 조지훈 전주시장을 비롯한 민주당 소속 선출직 공직자와 핵심당원, 도민 등 500여 명이 참석했다.

결의대회는 정부의 제2차 공공기관 이전 추진에 따른 전북의 준비 상황을 공유하고 핵심기관 유치를 위한 지역의 뜻을 모으기 위해 마련됐다.

참석자들은 정부 추진 상황과 전북 지원 방안에 대한 설명을 듣고, 정종복 도의원과 신유정 전주시의원이 낭독한 결의문을 통해 핵심 공공기관의 전북 이전을 촉구했다. 이어 전북 유치 피켓을 들고 국가균형발전을 위한 정부의 결단을 요구했다.

윤준병 도당위원장은 인사말에서 "전북은 대한민국 성장과 발전을 위해 묵묵히 디딤돌 역할을 해왔다"며 "이제 필요한 것은 정부가 전북의 가능성을 믿고 제2차 공공기관 핵심기관 전북 이전을 실천하는 것"이라고 말했다.

이어 "전북은 혁신도시와 새만금, 미래산업을 향한 기반이 준비돼 있다"며 "공공기관 전북 이전이 구체적인 실행성과로 나타날 때까지 전북도와 정치권, 180만 도민의 힘을 모아 가겠다"고 강조했다.

이원택 전북도지사는 "정부의 2차 공공기관 이전은 단순히 기관을 몇 개 나누는 물리적 분산이 되어서는 안 된다"며 "지역의 생존이 걸린 문제이자 청년들의 일자리와 우리 아이들의 미래를 결정짓는 중차대한 역사적 과제"라고 주장했다.

이원택 전북도지사는 "전북은 금융, 농생명, 미래첨단산업 기반을 두루 갖추고 있어 공공기관 이전의 취지와 원칙에 가장 부합하는 지역"이라며 "국가균형발전이라는 큰 틀 안에서 전북의 특화 산업과 가장 강력한 시너지를 낼 '핵심 공공기관'이 전북으로 와야 한다"고 촉구했다.

민주당 전북도당은 지난 8일부터 제2차 공공기관 이전 핵심기관의 전북 유치를 촉구하는 서명운동을 진행하고 있다.