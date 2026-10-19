[속보] 李대통령 국정지지도 37.3%… 2.1%P 반등

이재명 대통령 국정수행 긍정평가율이 19일 소폭 반등해 37.3%를 기록했다.

여론조사기관 리얼미터가 <아시아경제> 의뢰로 지난 12일부터 5일간 전국 18세 이상 유권자 2520명에게 무선전화 100% ARS 방식으로 조사한 결과다.

대통령 국정수행 긍정평가율은 전주 조사 대비 2.1%포인트 상승했다.

리얼미터는 "3주 만의 반등"이라며 "인천 흉기난동 사건 이후 강력범죄 특단 대책과 주거·일자리·금융 등 민생정책 강조가 긍정적인 영향을 미치며 지지율이 반등한 것으로 보인다"고 분석했다.

부정평가율은 전주 대비 1.0%포인트 하락한 60.4%로 집계됐다.

여야 정당 지지율은 국민의힘은 40.9%, 더불어민주당은 36.2%였다. (15일부터 이틀간, 전국 18세 이상 유권자 1005명에게 무선전화 100% ARS 방식으로 조사.)

국민의힘은 전주 대비 0.4%포인트 하락, 민주당은 0.7%포인트 상승했다.

정당 지지율 조사 등 선거 관련 조사는 중앙선거여론조사심의위 홈페이지에서 설문지 전체 문항과 통계보정 기법 등 상세사항을 확인할 수 있다.