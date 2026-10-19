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[속보] 李대통령 국정지지도 37.3%… 2.1%P 반등

3주만에 다시 반등…정당지지율 국민의힘 40.9%, 민주당 36.2%

곽재훈 기자  |  기사입력 2026.10.19. 08:37:31

이재명 대통령 국정수행 긍정평가율이 19일 소폭 반등해 37.3%를 기록했다.

여론조사기관 리얼미터가 <아시아경제> 의뢰로 지난 12일부터 5일간 전국 18세 이상 유권자 2520명에게 무선전화 100% ARS 방식으로 조사한 결과다.

대통령 국정수행 긍정평가율은 전주 조사 대비 2.1%포인트 상승했다.

리얼미터는 "3주 만의 반등"이라며 "인천 흉기난동 사건 이후 강력범죄 특단 대책과 주거·일자리·금융 등 민생정책 강조가 긍정적인 영향을 미치며 지지율이 반등한 것으로 보인다"고 분석했다.

부정평가율은 전주 대비 1.0%포인트 하락한 60.4%로 집계됐다.

여야 정당 지지율은 국민의힘은 40.9%, 더불어민주당은 36.2%였다. (15일부터 이틀간, 전국 18세 이상 유권자 1005명에게 무선전화 100% ARS 방식으로 조사.)

국민의힘은 전주 대비 0.4%포인트 하락, 민주당은 0.7%포인트 상승했다.

정당 지지율 조사 등 선거 관련 조사는 중앙선거여론조사심의위 홈페이지에서 설문지 전체 문항과 통계보정 기법 등 상세사항을 확인할 수 있다.

▲이재명 대통령이 지난 16일 제주 서귀포시 제주월드컵경기장에서 열린 제107회 전국체육대회 개회식에서 입장하는 선수단을 향해 손을 흔들고 있다. ⓒ연합뉴스

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곽재훈

곽재훈 기자

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프레시안 정치팀 기자입니다. 국제·외교안보분야를 거쳤습니다. 민주주의, 페미니즘, 평화만들기가 관심사입니다.

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