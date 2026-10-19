제58회 경기도축산진흥대회 개최…“경기 축산의 가치를 잇-다”

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경기도 우수 축산물의 우수성을 알리고 소비를 촉진하기 위한 ‘2026년 제58회 경기도축산진흥대회’가 24, 25일 파주 임진각 평화누리공원에서 열린다.

‘경기축산의 가치를 잇-다(Eat, 多)’를 슬로건으로 열리는 이번 행사는 경기도가 후원하고 농협중앙회 경기본부가 주최·주관한다. 도내 시군과 축협, 생산자단체 등 축산 관련 기관·단체가 참여하며, 축산농가와 도시민 등 약 1만 명이 현장을 찾을 예정이다.

올해 진흥대회는 가축 개량·생산부터 유통·소비까지 아우르는 ‘팜 투 테이블(Farm to Table)’ 행사로 꾸려진다. 축산농가와 도민이 한데 어우러지는 다양한 프로그램을 통해 경기 축산의 가치를 확산하고 지역경제 활성화에도 기여한다는 구상이다.

행사 기간에는 G마크 인증 등 경기도 우수 축산물을 최대 30% 할인된 가격에 구매할 수 있는 홍보·판매관이 운영된다. 현장에는 무료 시식회와 함께 구매한 고기를 바로 구워 먹을 수 있는 ‘축산물 구이존’이 마련돼 도민들에게 경기 축산물의 뛰어난 품질과 맛을 전달한다.

전문 축산 프로그램도 풍성하다. 개막일인 24일에는 1969년부터 시작된 역사의 ‘경기도 한우경진대회’가 열려 우수 한우의 개량 성과를 공유하고, 입상축 시상과 축산 발전 유공자 표창을 진행한다. 25일에는 ‘경기도 고급육평가대회’ 총평·시상과 함께 도내 정상급 한우 그릴마스터 4명이 참여하는 ‘그릴마스터 시연회’가 펼쳐져, 부위별 최적의 굽기 기술과 다채로운 풍미를 선보인다.

축산업계의 사회적 책임을 다하기 위한 온정의 손길도 이어진다. (사)대한한돈협회 경기도협의회는 행사 기간 중 지역사회 이웃들에게 축산물을 전달하는 ‘온정 가득 축산물 나눔행사’를 열어 상생의 가치를 실천할 계획이다.

이 밖에도 도민과 축산농가가 한마음으로 어울리는 명랑운동회, 도민 장기자랑, 축하공연, 축산 최신 기술을 접목한 기자재 전시 등 다채로운 볼거리와 체험 프로그램이 펼쳐져 온 가족이 즐기는 소통의 장이 될 전망이다.

이강영 경기도 축산동물복지국장은 “이번 제58회 경기도축산진흥대회는 경기 축산의 뛰어난 개량 성과를 공유하고 도민과 농가가 함께 소통하는 뜻깊은 자리”라며 “사료비·인건비 상승으로 어려움을 겪는 축산농가에 소비 촉진과 나눔으로 활력을 불어넣고, 경기 축산물의 매력을 널리 알리겠다”고 말했다.