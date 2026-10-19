서경덕 교수 “日 교수의 일제 재산 반환 주장은 역사 왜곡…국제적 망신”

서경덕 교수 “미군정 거쳐 한국 정부로 이양된 것…역사적 사실부터 직시해야”

일본의 한 대학 명예교수가 한국이 일본보다 부유해진 만큼 일제강점기 종전 당시 일본과 일본인이 소유했던 재산을 반환해야 한다고 주장해 논란이 일고 있다.

서경덕 성신여대 교수는 아리마 데쓰오 와세다대 명예교수가 지난 13일 자신의 사회관계망서비스(SNS) X에 올린 글과 관련해 “역사적 사실과 동떨어진 억지 주장”이라고 비판했다.

아리마 교수는 종전 후 일본과 일본인이 소유했던 자산이 미군에 의해 현지 조선인에게 무상으로 제공됐다며, 이는 전쟁으로 재산 소유권이 침해돼서는 안 된다는 국제법 원칙에 어긋난다는 취지의 주장을 펼쳤다.

이에 대해 서 교수는 해당 자산이 미군에 의해 조선인 개인에게 직접 분배된 것이 아니라 미군정을 거쳐 한국 정부로 이양된 것이라고 반박했다. 아리마 교수의 주장이 당시 자산 처리 과정과 역사적 배경을 제대로 반영하지 못하고 있다는 지적이다.

아리마 교수는 과거에도 일본군 위안부 문제와 관련해 논란을 일으킨 바 있다. 2021년 사회관계망서비스에 위안부가 일본군에 감사해야 한다는 취지의 글을 올려 비판을 받았으며, 같은 해 위안부가 자발적인 계약 관계에 있었다는 취지의 책을 출간하기도 했다.

서 교수는 “일본의 명문대 교수라는 지식인이 한국에 대한 열등감에 사로잡혀 역사 왜곡을 일삼는 것은 국제적 망신을 자초하는 행위”라고 비판하며, “한국이 일본보다 부유해진 것을 부러워하기에 앞서 한국이 이러한 성장을 이룰 수 있었던 역사적 배경부터 돌아보고 반성해야 한다”고 강조했다.