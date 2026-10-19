안산시, 제10회 경기도사회복지사 체육대회 성황리 개최… 1200여 명 참석

경기 안산시는 지난 16일 와스타디움에서 ‘제10회 경기도사회복지사 체육대회’를 개최했다고 19일 밝혔다. 경기도 내 사회복지사 1200여 명이 참여한 이번 행사는 ‘함께 뛰는 오늘, 더 나은 내일로!’를 주제로 화합과 교류를 도모했다.

▲와스타디움에서 ‘제10회 경기도사회복지사 체육대회’ 기념 ⓒ 안산시 제공

경기도사회복지사협회와 안산시사회복지사협회가 공동 주최·주관한 이날 대회는 단체 줄다리기, 족구, 계주 등 다양한 체육경기와 친목 행사가 펼쳐졌다. 참가자들은 경기뿐만 아니라 지역 간 소통과 협력의 장을 마련하며 뜻깊은 시간을 보냈다.

특히 개회식에서 안산시는 ‘2026년 경기도 사회복지종사자 처우개선 정책평가’에서 최우수 지자체(A등급)로 선정돼 인증패를 수상했다.

이번 평가는 31개 시·군을 대상으로 사회복지종사자의 처우 개선 노력과 관련 예산, 지원사업 운영 등 전반을 종합 평가한 결과다.

안산시는 그간 안산형 복지포인트 지원, 건강검진비 제공, 장기근속자 감사패 수여, 청년 종사자 치유·휴식 프로그램, 역량 강화 교육 등 다각도의 복지정책으로 사회복지종사자들의 처우 향상에 힘써왔다.

이민근 안산시장은 “사회복지사들의 헌신 덕분에 지역사회가 든든해졌다”며 “앞으로도 처우 개선에 최선을 다해 시민 복지 증진에 기여하겠다”고 말했다.

이번 체육대회와 평가 결과는 안산시가 사회복지 인력의 안정적 환경 조성에 앞장서고 있음을 보여주는 상징적인 성과로 평가받고 있다.