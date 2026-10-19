안산시, 청년 참여형 정책 토론회 개최… 미래 전략·현안 의견 수렴

경기 안산시는 지난 17일 시청 대회의실에서 100여 명의 청년들이 참석한 가운데 ‘2026 안산시 청년정책 토론회’를 열어 청년 중심의 미래 발전 방향과 현실적인 정책 방안을 논의했다.

▲시청 대회의실에서 100여 명의 청년들이 참석한 가운데 ‘2026 안산시 청년정책 토론회’를 진행하고 있다.ⓒ 안산시 제공

이번 토론회는 안산시 승격 40주년을 기념하며 지역 청년들의 직접적인 목소리를 반영하여 정책 수립에 반영하기 위한 자리로 마련됐다. ‘청년정책, 너에게 닿기를’를 주제로 진행된 행사는 청년들의 일상과 지역사회 접점을 넓히는 데 초점을 맞췄다.

행사 1부에서는 문지원 안산시 청년센터장은 물론 청년 지역 가치 창출 활동가 김승연 대표가 나서 청년 정책 현황과 지역에서의 활동 경험을 공유하며 참석자들과 깊이 있는 대화를 나눴다. 2부 원탁토론회에서는 참가자들이 ‘청년이 바라보는 안산의 미래 10년’과 ‘청년정책의 효과적 실행’에 관한 다양한 아이디어를 제시했다.

특히 이번 토론회는 현장 참여자의 적극적 소통을 위해 실시간 전자투표와 의견집약 시스템을 도입해 즉각적인 피드백 및 토론 결과 공유가 이루어졌다. 안산시 청년활동협의체 소속 청년들이 토론 진행을 책임져 더욱 뜻깊은 행사가 됐다.

이민근 안산시장은 “안산이 새로운 40년을 준비하는 시점에서 청년들의 진솔한 의견은 매우 중요한 자산”이라며 “청년들의 제안과 체감 경험이 시 정책에 반영되어 실질적인 변화를 불러올 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

시 관계자는 “이번 토론회에서 도출된 의견은 향후 청년 정책 수립과 실행에 중요한 기초 자료로 활용될 예정”이라며 “청년들이 지역에 안착하고 꿈을 실현할 수 있도록 지속적인 지원과 관심을 기울이겠다”고 전했다.